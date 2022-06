Erről és a májusi, illetve júniusi túrákról kaptunk tájékoztatást a túravezetőtől. Lőrincz Sándor azt írta: májusban két túrát hirdettek meg, melyeket a csapadékos időjárás ellenére sikeresen teljesítettek - bár a Budafai Arborétumba a szakadó eső miatt csak ketten mentek el; nekik azért sikerült megcsodálni a rododendronok virágzását. Május 14-én folytatták a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra 4. szakaszának bejárását Kislengyel és Rádiháza között. Nagyszerű kora nyári időben 25 fő vett részt a túrán, miközben 21,6 kilométert tettek meg.



Júliusban, augusztusban és szeptemberben három buszos túrát terveznek, ezeket ajánlja a kezdő túrázóknak is, mivel mindhárom síkvidéki túra. A szokásoknak megfelelően a nyári hónapokban a meleg és a szabadságolások miatt 1-2 programot tervez a túracsapat, az egyik a június 18-ai Olajos Körút Papp Simon útján túranap, amit az Olajipari Természetbarát Egyesület idén rendez meg a 27. alkalommal. A túra Bázakerettyéről, a művelődési háztól indul és oda is érkezik vissza. Egy héttel később, június 25-én kerül sor a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra 7. szakaszának teljesítésére Mesztegnyő és Újvárfalva között. Találkozó reggel 6 előtt 10 perccel Nagykanizsán, az Erzsébet téren, a Rotary székház előtti buszöbölben.



Lőrincz Sándor azt is közölte: segítséget vár és remél Magyarszerdahelyen, a Szent Kristóf pihenőhelyen kialakítandó természetjáró emlékhely munkálataihoz. Az információs tábla áthelyezéséhez szükséges anyagokat beszerezte, most már csak segítő kezekre lenne szükség a tábla áthelyezéséhez és a felületkezelés elvégzéséhez.