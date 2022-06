Erről is beszélt lapunknak Fisli István, a keszthelyi intézmény vezetője a Vendéglátó Szakmai Oktatók Országos Egyesületének minapi taggyűlése és szakmai napja előtt, amelynek az iskola adott otthont.



– Látható, hogy az országos szakképzés-irányítás mindent megtesz és elkövet, hogy minél többen válasszák az oktatás ezen irányát – fogalmazott Fisli István –, a technikusképzést pedig akár a gimnáziumok alternatívájaként is aposztrofálhatjuk. Természetesen nekünk is érdekünk, hogy minél több fiatalt megnyerjünk a turizmus és a vendéglátás területének, amely biztos életpályát kínál napjainkban is.



Az intézményvezető kiemelte: fontos küldetése az iskolának, hogy biztosítsa a minőségi szakember-utánpótlást például azért, hogy a Balaton térségében minél több helyi kötődésű fiatal állhasson munkába.



A VSZK-ban most mintegy 400 diák tanul, ami a 15-20 évvel ezelőttihez képest csökkenő tendenciát mutat, de ez az egész ország képzőintézményeire jellemző, tette hozzá, leszögezve: természetesen ők is mindent elkövetnek azért, hogy a hazai turizmusban és vendéglátásban minél több, jól felkészült szakember dolgozzon.



A tanévre visszatekintve felelevenítette, több kollégát elveszítettek, ami rányomta bélyegét az elmúlt hónapokra, s a vírushelyzet sem kedvezett a munkának, hiszen az oltatlanok hosszabb időn át csak online módon tanulhattak.