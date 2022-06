Mint Balaicz Zoltán polgármester felidézte, a központi költségvetésből finanszírozott Kovács Károly városépítő-program támogatásával 2024-ig 91 helyszínen 15 milliárd forint értékű beruházás valósul meg a megyeszékhelyen. Ennek részeként hamarosan kezdődhet a Rózsák tere, illetve az Ady utca megújítása, jelentette be.



A Páterdombon pedig 2018-ban kezdődött a Kinizsi utcai rekonstrukció, amelynek két üteme lezajlott, a harmadikban pedig a Holub József és Juhász Gyula utca közötti 225 méteres szakaszon folytak munkálatok. A 92 millió forint értékű beruházásban az utca teljes szélességében új aszfaltozást kapott, beleértve a két oldalon az autóparkolókat is, a kiemelt szegélyeket átépítették, a járda felé akadálymentes a csatlakozás. Megtörtént a csapadékvizet elvezető rendszer felújítása, átépítették a bekötő csatornaszakaszokat, új víznyelőaknák építettek be, a szennyvízcsatornát 75 méter hosszban újra cserélték, és mindezek mellett a keleti oldalon 77 méter hosszban felújították a járdát.



A településrész önkormányzati képviselője, Gecse Péter kitért arra is, hogy az elmúlt időszakban több helyszínen épült gépjárműparkoló. A Kinizs 78. számú háznál felújították a várakozóhelyeket, a 80-asnál 22 új helyet alakítottak ki, a Baross utcában 10 beálló épült, az orvosi rendelő közelében pedig a 21 férőhelyes parkolót újították fel. Az év második felében pedig a Páterdombon több helyszínen újítanak fel járdákat.