Nagy Bernadett tagóvodavezető elmondta: a program legfontosabb célkitűzése a tehetségígéretek kibontakoztatása, az életkori sajátosságok maximális figyelembevételével. Harminc foglalkozáson nyújtottak lehetőséget a gyerekek alkotó képzeletének fejlesztésére, gazdagítására, valamint az önkifejezésre. – Hangsúlyt helyezünk arra, hogy a gyermekek ötleteikkel, gondolataikkal, tevékenységükkel, az életkori sajátosságaik figyelembevételével aktívan szerepelhessenek a különféle játékokban – fogalmazott. – Az idei tematika alapja a Csillámpor című mese, melyet a gyerekek fantáziájára hagyatkozva, közösen fogalmaztunk. A tehetségműhely foglalkozásai a mese feldolgozásával valósultak meg. Műhelyben folyó tevékenységek során, különböző technikákkal megjelenítettük a történet helyszínét, a szereplőket, a mesében szereplő varázseszközöket. Az ovisaink kipróbálhatták a szövés, fonás, üvegfestés, selyemfestés, dekupázs technikáját.

Ezenkívül készíthettek varázsdobozt, levendula illatpárnát, varázslatos kaleidoszkópot. Sőt egy mesés kiránduláson járhattak Obornakon az erdei iskolában. További élményt jelentett számukra a színházi előadás, mely után találkozhattak a művészekkel, és betekintést nyerhettek a kulisszák mögé, megnézhették a mesedarabhoz kapcsolódó díszletet, jelmezeket. Külön öröm számunkra, hogy elkészülhetett óvodánk és tehetségműhelyünk arculati logója is, a gyerekek rajzainak digitalizált átdolgozásával a mesekönyv is nyomtatott formában elérhető a családok számára. Hozzátette: a tehetségígéretes adottságú gyermekeknek a mese feldolgozása biztosítja a személyiség komplex fejlesztését. A kreatív gondolkodásra vonatkozó elmélet gyakorlati alkalmazását nemcsak a tehetségműhelyben, hanem a mindennapi óvodai munkákban is alkalmazzák. A programon keresztül erősítették a környezettudatos magatartást, hiszen olyan alapanyagokat is használtak, melyek újrahasznosítva kiváló dekorációs elemekké vagy eszközökké váltak. Bevonták a szülőket is, de az elért eredményeiket megmutatják a többi óvodásnak is.