Budavölgyi Kálmán, a fő szervező, a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület ügyvezető elnöke elmondta: közel másfél évtizede egy uniós egészségfejlesztési projekt elemeként rendeztek először civil véradást. Ez nem volt a projekt kötelező része, de úgy érezték, lesz valamilyen hozadéka annak, ha megszervezik – és igazuk lett. Azóta évente két alkalommal, tavasszal és ősszel megtartják a karitatív akciót, melyen legutóbb 43-an vettek részt. Közülük 39 fő adhatott vért, s ami a legörömtelibb: négyen első véradók voltak. Szollár-Nikolics Zsanna, a Kanizsai Fiatalok Közössége vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy egyre több a véradáson a fiatal, aminek érdekében szervezetük is megpróbál tenni. Rámutatott, a középiskolai kötelező közösségi szolgálatba is beszámít, ha valaki vért ad – vannak többen, akik így kezdték, és ma már többszörös véradók. A Kanizsai Fiatalok Közössége arra buzdítja a fiatalokat, hogy minél többen jöjjenek és adjanak vért. Czupi Gyula, a könyvtár igazgatója arról beszélt: nagy öröm, hogy náluk nemcsak kulturális események történnek, hanem ilyen és ehhez hasonló jó cselekedetek is.