A korzón az esős időjárás sem tarthatta vissza a csapatokat, akik főleg bográcsban készített finomságokkal lepték meg a látogatókat. Azonban az egyik, krémfagylaltokat árusító vállalkozás egy új recept- tel, a zalai kelt palacsintával jelentkezett, mely nem túlzás: lenyűgözte a vendégeket. Mint azt megtudtuk: szinte minden összetevője megegyezik a közönséges palacsintáéval, azzal a különbséggel, hogy élesztő került a tésztába, amitől vastagabb lett, és csokoládékrémmel vagy lekvárral is kitűnő desszert.

Ez is azt bizonyítja – Ódor László, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. elnöke szerint –, hogy az új, hagyományteremtő jelleggel május elején megtartott esemény tetszik a közönségnek. A fürdővárosba látogatók mindig nyitottan közelítenek a zalai vagy zalakarosi kulináris élvezetek iránt.

– Az elmúlt években a térség gasztronómiai értékeit bemutattuk, ilyen volt például a kerékpárosok számára hirdetett BikeFood kampány, melyben a környék ízei találkoztak – folytatta Ódor László. – Most pedig készült többféle pörkölt, finom aludttejes prósza, és lángost is kínáltak a vendégeknek. Talán jövőre még bátrabbak lesznek a főző­csapatok, és megannyi kizárólag Zalakarosra jellemző étellel jelentkeznek.

A vidámságot pedig Kató néni konyhája szolgáltatta, Ihos József Vajtó Laci barátjával elfeledett népi ételeket mutatott be, humorral fűszerezve. Most a létező, ám furcsa nevű gömöri gulykát kínálták. Kató néni a receptet is elmondta: a paraszti étel gyorsan elkészíthető. Kerül bele hús, szalonna, egy kis savanyú káposzta és nem utolsósorban burgonyagombóc összesütve.