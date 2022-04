Emellett további pályázati sikereket tudhat magáénak az önkormányzat, melyekről Jetzin István polgármester számolt be lapunknak.

- Az épület kap egy külső hőszigetelést, a kivitelező kicseréli a nyílászárókat, valamint a nagyteremben az aljzatot is - bocsátotta előre a polgármester. - A tetőre napelemek kerülnek, új kazánokat építenek be a szakemberek, komplex energetikai korszerűsítésre kerül sor. Mindez nyertes pályázatokból valósul meg, 10 és fél-, illetve 12 millió forintot nyertünk. A beruházást a Magyar Falu Program támogatja, reményeink szerint a munkálatok nyár végére lezárulnak. A temető fejlesztéséhez benyújtott pályázatunk szintén nyert a Magyar Falu Programban, melynek köszönhetően a sírkertünk új kerítést kap, új urnafal és lépcsősor épül. Erre 6 millió forintot kaptunk, most már csak egy szabad kapacitásokkal rendelkező szakembert kell találnunk, ami azt hiszem, manapság nem könnyű feladat. Nyert a játszótéri projektünk is, 5 millió forint körüli támogatási összeggel, a pénzből a régi, elavult játékokat újakra cseréljük, továbbá itt is szeretnénk új kerítést építeni.

A kápolnagaléria a remények szerint immáron megújulva hamarosan újra megnyithat

Forrás: Szakony Attila

Jetzin István hozzátette: több éve pályáztak az igencsak amortizálódott sportöltözőjük felújítására, eddig sikertelenül, most azonban e célra is sikerült pénzt nyerniük. A Belügyminisztérium által kiírt pályázaton közel 17 millió forintot, ami ez esetben 85 százalékos pályázati intenzitást jelent, a szükséges önrészt az önkormányzat biztosítja.

- Itt teljes felújítás történik, hálózatcserék, vakolás, festést és új tetőszerkezet is készül - fejtette ki a polgármester. - Emellett az egyház a felső-borsfai kápolnát felújíttatta, s tervezzük a másik, úgynevezett kiskápolna rendbetételét is az egyházzal és a hívekkel összefogva, önkormányzati szerepvállalással. Itt hosszú éveken át rendszeresen festménykiállításokra került sor, de a galériát be kellett zárni, mert az erős vizesedés miatt nem lehetett garantálni az alkotások épségét. Az elmúlt időszakban levertük a vakolatot a kápolna lábazatáról, a szakemberek speciális vízszigetelő anyagot fecskendeztek be a téglasorok közé, s a következő időszak a felújítás folytatásáról szól. Szeretnénk, ha a kápolnagaléria a közeli jövőben újra megnyithatna. Mindezen túl tervezzük idén a helyi úthálózat felújítását, aszfaltozását is. Augusztusban pedig megkezdődik településünkön is a csatornarendszer kiépítése, egyes munkálatokat ehhez igazítunk majd.