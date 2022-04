A megnyitón az intézmény vezetője, Kustor Zsófia Ágnes kiemelte: Örökös ökoiskola révén fontos számukra a környezeti nevelés, a szemléletváltás elősegítése. Ezért a szelektív hulladékgyűjtésen túl úgy gondolták, hogy az iskola gyümölcsös kertjét, madárbarát parkját konyhakerttel bővítik. Ezen keresztül megismerhetik a biogazdálkodás alapjait, s persze azt, hogy miképp kerülnek a zöldségek az áruházak polcaira. Esővízgyűjtő edényeket is kihelyeztek, melyből pedagógusi segítséggel a gyerekek öntözhetik az ágyásokat, s egész évben gondozhatják a növényeket.

A program fő támogatója, Horváth Ferenc, az iskola alapítványának tagja, aki vállalkozóként a jó ügy mellé állt.

– A kertészkedés az életem része, az időm nagy részét a természetben töltöm – mesélte. – Az iskola területén egy valódi tündérkert jött létre, melynek gondozása most a jövő generációjára, vagyis a gyerekekre vár. A mai világban a városlakók zöme elszakadt a vidéki élettől, s néhány fiatal egyáltalán nem tudja miként kell táplálni a növényeket, hogy aztán termésnek vagy virágnak lehessen örülni. Most olyan feladatot kaptak, melyről a hamarosan kezdődő szünidőben sem szabad megfeledkezni, hiszen ezek az élőlények akkor is várják a gondos kezeket.