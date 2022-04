A polgármester, Molnár József leszögezte: abban, hogy a település ilyen jó ütemben fejlődik és egyre több beruházás valósulhat meg, nagy szerepe van a térség országgyűlési képviselőjének, Cseresnyés Péternek, aki mindig támogatja a jó ügyeket, mely a zalaszentjakabiak számára fontos gesztus.



– Tavaly a Hunyadi utca rendbetételére pályáztunk a Magyar falu programban, és szerencsére a teljes 29 millió forintot az 535 méter rekonstrukciójára fordíthattuk – folytatta. – A belterületi útjaink közül ezt érte a legnagyobb terhelés, ugyanis több mezőgazdasági területtel rendelkező gazdálkodó ezen közlekedik a kombájnokkal, traktorokkal és a többtonnás tehergépjárművekkel. Persze a személygépjármű-forgalom is megnőtt. Az elöregedett útpálya az elmúlt években szinte eltűnt, kátyúk helyett gödrök tarkították. Mivel az út mellett járda egyik oldalon sincs, a gyalogosok kénytelenek az úttestet használni, ami az előbb felsorolt okok miatt számukra is balesetveszélyessé vált. Ráadásul az út menti árkok is eltömődtek az esőzésekkor, így azonnali beavatkozásra volt szükség.



Molnár József hozzátette: a kivitelezési munkákat elnyert kanizsai vállalkozó jó szokásához hűen kitűnő minőségben dolgozott. Az egész útpályát stabilizálni kellett, erre került két rétegben az aszfalt, sőt, szélesítettek is a nyomvonalon. Mellé mészkő borítású padka készült, az árkokat szintén alaposan kitisztították, az átereszeket megigazították, ahol szükségesnek látták, megjavították.



– Az utca jelentős része ugyan elkészült, de meghosszabbított, mészkő zúzalékkal borított 800 méteres részének rendezése még megoldásra vár – mondta a településvezető. – Utóbbi területen a csapadékvíz elvezetése sem megoldott, ezért most arra keressük a megoldást. Szeretnénk azt is pályázati finanszírozásból megoldani, amivel a gazdálkodóknak is kedveznénk.