Alkalmi szövetségük arra irányult, hogy a tavaszi ünnepkör kapcsán csokoládéval és egyéb apróságokkal ajándékozzák meg a településrész szépkorú vagy nehéz szociális körülmények között élő lakóit. Elsősorban azokat a budafai polgárokat, akik egyedül élnek, hiszen hisznek abban, hogy számukra még többet jelent, ha egy-egy ünnepen néhány kedves üdvözlő gondolattal rájuk nyitják az ajtót. Az egyesület tagjai ezt teszik karácsonykor is, s immár harmadik alkalommal húsvétkor is végiglátogatták a településrész lakóit, összesen 33 személyhez kopogtatva be.