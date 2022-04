- Ötéves volt a kislányom, amikor minden rendezvényen arcfestő vadászatra kellett indulni vele. Bármilyen kis minta az arcán olyan örömöt okozott neki, ami számomra mindennél többet ért. Sajnos a rendezvények nem voltak olyan sűrűek, mint amennyiszer mi festettünk volna arcot, így rendeltem otthonra egy arcfestő készletet. A többi már jött magától. Egyre több ismerős, barát kért meg, hogy menjek nekik szülinapra festeni. Mire észbe kaptam, már a felkérések olyan sűrűek voltak, hogy a hobbi kinőtte magát valami többé.

Forrás: CsicsicsFoto

Már gyerekkorában sokat rajzolt, alkotott





- Az, hogy arcfestő leszek, nem volt betervezve, de egész életemben szerintem erre a munkára készültem, csak épp nem tudtam róla. A kreativitás világa mindig az erősségem volt. Ott számomra megszűnik az idő, megszűnik a fáradtság, csak a flow élmény marad. A lelkesedésem megvolt, de közben éreztem, ahhoz, hogy igazán fejlődni tudjak, tanulnom kell a nálam jobbaktól. Elképesztően vágytam rá, hogy jobb legyek, így több híres külföldi arcfestő oktatáson vettem részt.



Forrás: CsicsicsFoto

2014-ben már versenyekre járt



- Magyarországi arcfestés versenyen 2014-ben indultam, ahol sikerült első helyezést elérnem. Utána évben már felkértek zsűrielnöknek. Közben már évek óta kijártam Ausztriába a WBF-re (World Bodypainting Festival), és figyeltem a különféle versenyszámokat. Itt sminkesek, testfestők, arcfestők versenyeznek a világ minden tájáról. A Testfestők Világbajnokságának hívják. Engem főleg az arcfestés verseny érdekelt nagyon, és a sok technika amit közben megfigyelhettem. Már egyre többen mondogatták nekem, hogy miért nem indulok el a versenyen én is, de a végső löketet az adta meg, mikor a férjem bejelentette, hogy csak akkor visz el legközelebb, ha végre indulok a versenyen. Így a 2018-as versenyre beküldtem a nevezésemet, a portfóliómmal. A verseny témája a „Glamour of the past” volt, vagyis a A Múlt Tündöklése. Óriási izgalom volt mikor megkaptam a válaszlevelet, hogy benne vagyok abban a 40 versenyzőben, akik indulni fognak az élő versenyen.



A modelljét az utcán látta meg először, fagyi árulás közben

- A modellem Gabi, extrém kisugárzással rendelkezik, már az első találkozásunkkor tudtam, hogy egyszer festeni akarok rá valamit, annyira megihletett. Tulajdonképpen az utcán láttam meg őt, mikor fagyit árult, majd odajött hozzám hennát festetni egy rendezvényen. Ott meg is beszéltük, hogy egyszer a modellem lesz. A versenyre hónapokig gyakoroltunk. Két óra áll rendelkezésre az indulók részére, hogy elkészüljenek a helyszínen az alkotással, ezért itthon mindent tökéletesen ki kellett számolni. Minden ecsetvonásnak, minden mozdulatnak megvolt az ideje. Volt, hogy Gabi éjszakai műszak után jött hozzám. Miközben aludt egy autóból kiszerelt kocsiülésben a nappalinkban, én festegetve terveztem az arcán a mintát. Vicces így utólag visszagondolva, hogy miken mentünk keresztül.





A versenyen a steampunk stílus jegyében a Repülés történetét festette fel Gabi arcára

- Pontosabban Leonardo da Vinci szárnytervétől az első felrepülő léghajón át a Wright fivérek repülőgépétől a Holdra szállásig. A négytagú zsűri három dolgot pontozott: az összképet, a témafeldolgozást és a technikai tudást. Összesen 120 pontot lehetett gyűjteni, az első helyezett 108 ponttal nyert, én 102 ponttal zártam.

Forrás: Ellen Haug

- Elképesztő volt fenn állni a színpadon, magasba emelni a trófeát, érezni a siker ízét és tudni, hogy megcsináltam. A verseny után hajnalban hazaérve, reggel már mentem egy rendezvényre pillangókat, pókembereket festeni. Jelenleg pedig mi is szervezünk itthon versenyeket, amire nagyon sokan jelentkeznek. Itt több videót is készítettünk, amin kirészletezem az arcfestések technikáit, a kompozíciókat, és segítettem a festőknek, hogyan legyenek még jobbak. Úgy érzem ez egy hivatás, és szeretném, hogy egyre jobb arcfestők legyenek Magyarországon.





Az arc- és testfestés a főállása



- Ez azt jelenti, hogy rendezvényeken, falunapokon, születésnapokon veszek részt, és arcfestést, henna- és jagua testfestést, csillámfestést készítek. A Covid időszak nem volt könnyű, de ez alatt sem tétlenkedtem, elmentem tanulni. Szépségtanácsadói végzettséget szereztem, illetve belevágtam egy Fashion sminkes képzésbe is. Mindezek ismét sokat fejlesztettek rajtam.

Forrás: Csicsicsfoto

- Ezek mellett pedig oktatásokat, tanfolyamokat tartok. A tanulóim már egy jól összerakott, felépített tudást kapnak, tele gyakorlati elemekkel. Amit én kikísérleteztem évekig, azt ők készen megkapják; megtanítom nekik. Ha nem megy egy vonaltípus vagy nem ért valamelyikük valamit, megfogom a kezüket és segítek. A technikai tudás mellé, az összes tapasztalatomat is átadom.



Ha kérhetném Istentől, mi legyen a munkám, pont ugyanezt kérném.

- A legjobban azt szeretem abban amit csinálok, hogy minden ízében én vagyok. Mivel ebből élek, ezért ez munka, de én mégsem érzem annak. Biztosan tudom, hogy a helyemen vagyok.





Rengeteg célja van még



- Mindenképp szeretném magamat tovább fejleszteni, mert az a jövő. Nem állunk meg, nem elégszem meg. A festési technikák folyamatosan fejlődnek, ezekkel lépést kell tartani. Most épül egy kis helyem itthon, amit szeretnék berendezni munkaállomásnak, itt már jobban ki tudok majd teljesedni, például videók készítéséhez is. Magyarországon sok ügyes nő van, közöttük 650 a tanítványom. Akad közöttük olyan anyuka, aki azért tanul meg festeni, hogy otthon a kisgyerekét boldoggá tegye; óvónő aki a csoportját szeretné megajándékozni a tudásával, és van, aki rendezvényeken szeretne hennát vagy arcokat festeni. Bárhogy is, én örülök, hogy ennek részese lehetek. Számomra csodálatos élmény, amikor küldik a visszajelzéseket, a köszönő leveleket, a boldog gyerekarc fotókat. Ilyenkor tudom: megérte!

Forrás: Csicsicsfoto



- Hálás vagyok az életemért, a családomért. Jó emberek vesznek körül, akikre mindig számíthatok. Tisztába vagyok az erősségeimmel és a gyengeségeimmel is, így még tudatosabban szeretném felépíteni az életem, tervezni, beosztani az időm. Egy nap, ha Isten elé kell állnom, szeretném ha jól vizsgáznék az életemmel; ha értéket tudnék felépíteni, átadni. Nem lehetsz jobb szakember, mint amilyen ember vagy. Én ebben is hiszek.