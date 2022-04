Biztosan sok korombeli koncertlátogató szívét dobogtatja meg a felsorolás: Kardos Endre Bozi (fuvola, szaxofon, ének), Markó Tamás (basszusgitár), Polgár Péter (gitár) és Óvári Miklós (gitár) a dobos Radics Igorral kiegészülve megint együtt zenél. A Blues Mission-tól a Hétrétig emlékezetes zenekarok sokaságában muzsikáltak együtt különféle kombinációkban az évtizedek alatt, a mostani újrakezdés alapja viszont az, hogy a Sziámi 1992-ben létrejött és hat éven át működött felállásában ők voltak „a zalaiak”.

– A múlt év végén Müller Péter hívott minket, és a budapesti A38 hajón csináltunk egy bulit – mesélte Kardos Endre. – Jól sikerült a koncert, de utána bennünk, zalai tagokban maradt némi hiányérzet. Az az este elsősorban Péterről szólt, közben mi a háttérben nagyon élveztük, hogy megint együtt dolgozunk, a közönség közt járva pedig azt tapasztaltuk, hogy voltak sokan, akik kifejezetten miattunk jöttek el a koncertre. Aztán Polgár Peti és Markó Tomi kezdte el forszírozni: csináljunk valamit.

Kifejezetten az egykori zalai Sziámi visszatéréséről van szó, a formáció az akkori dalokat veszi elő, dolgozza kicsit át. A szerveződés neve is az egyik számot idézi: Világegyetemisták. Bőven van miből válogatniuk: harminc éve a csapat öt lemezt (mint a Mr. Pornowsky előkerül, vagy a Testből testbe) készített és nagyjából 60 Sziámi-szám van, melyek szövegét Müller Péter írta, a zene viszont Markó Tamáshoz, illetve Polgár Péterhez köthető.

– Amikor elkezdtünk beszélgetni a lehetőségről, első dolgom volt, hogy felhívtam Müllert – mesélte Markó Tamás. – Szerzőtársként azonnal igent mondott, „használhatjuk” a dalokat.

És hogy a próbák során visszatért-e már az egykori érzés?

– Talán a többiek nevében is mondhatom, hogy marha jól érezzük magunkat – válaszolt Óvári Miklós. – Részemről a legnagyobb élmény talán az, hogy mindenféle kényszer nélkül, a saját gyönyörűségünkre zenélhetünk, nincs határidő, nem kell megfelelni senkinek és semminek.

A Világegyetemisták egy hétvégét stúdióban is töltött már, ahol több dal (Bár, Szomorú milliomos, Zuhanórepülés) legújabb verzióját rögzítették. Promóciós céllal.

– Ha lesz (és egyébként már van!) irántunk érdeklődés, természetesen nem zárkózunk el a koncertekről – mondta ennek kapcsán Polgár Péter. – A stúdiómunka költségeit pedig Szalay Csaba, a West Hungary Textil Kft. tulajdonosa állta, amiben ugyancsak van egy nagy adag nosztalgia: ő annak idején a Sziámiban roadként dolgozott mellettünk.

A korombeli koncertlátogatók közül biztosan sokan emlékeznek arra is, hogy „abban a Sziámiban” több dalt is nő énekelt. Polgár Péter ennek kapcsán elmondta: a koncerteken különleges vendégek feltűnése is várható.