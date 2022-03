Kovács Ferenc polgármester elmondta, hogy az óvoda külső és belső korszerűsítésére több mint 60 millió forintot tudtak fordítani köszönhetően a Magyar falu program, illetve a Belügyminisztérium egy-egy kiírásán elnyert pályázati támogatásnak. Megújult a fűtési rendszer, a tető, külső szigetelést kapott az épület, kicserélték a nyílászárókat, fejlesztették a villamoshálózat, de megoldották az akadálymentesítést is az 50 gyermeket ellátó intézményben.

Az új közparkot a főutcán egy romos épület lebontása után alakítottak ki szintén a faluprogramban elnyert 5 millió forint támogatásból. Itt bővítést is terveznek. A művelődési házban pedig 6 millió forintból megújultak a mosdók, a "hosszú teremnek" nevezett közösségi tér, mely mostantól kiállítótérként is funkcionál, illetve új bútorokat is vásároltak.

Forrás: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Részt vett az avatáson Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő és Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke is.

Cseresnyés Péter beszédében visszacsatolt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idejére, mikor megfogalmazták azt igényt a felelős kormányzásra. Mint mondta: a márciusi ifjak azt szerették volna, ha olyan kormánya lenne Magyarországnak, amelyik a magyar emberek érdekében dönt. Jelezte, hogy ennek a gondolatnak ma is aktualitása van, hiszen annak következtében tudnak egyre több településen hasonló átadásokat tartani, mert olyan felelős kormánya van ma hazánknak, amelyik az ország minden részén élőkre odafigyel. Olyan fejlesztések történtek vidéken az elmúlt esztendőkben, amelyek előtte 20-30 évig nem voltak tapasztalhatók.

Forrás: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Bene Csaba arról szólt, hogy Zala megyében az elmúlt időszakban 40-50 milliárd forint európai uniós forrást fordítottak a vidékre, ehhez csatlakozott a Magyar falu program, melynek országos kerete már 250 milliárd forint. A vidékkel szembeni adósságot elkezdték törleszteni és források érkeztek a fejlesztések megvalósítására.

Végül Végi Csaba esperes áldotta meg a beruházásokat.