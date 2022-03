– Borongós, szürke, havas esővel az országra köszöntő nap volt március 15-e 174 évvel ezelőtt, mégis múltunk egyik legfényesebb napja lett – emelte ki a szónok. – A forradalom jelentős fordulatot hozott a magyarság életében: a feudális királyságot parlamentáris államszervezet váltotta fel, a jobbágyvilág helyén fejlődésnek indult a piacgazdaság és a jogegyenlőségen alapuló polgári világ.

Lentiben kedden az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján Horváth László polgármester osztotta meg ünnepi gondolatait a hallgatósággal.

Lentiben a Vörösmarty-iskola diákjai műsorral emlékeztek

– A 19. század derekán forrongott Európa, népek akartak szabadok lenni, lerázni a feudális társadalmi rend bilincseit egy új, mindenki számára azonos jogokat biztosító polgári rend kialakítása érdekében – fogalmazott Horváth László. – A szabadság és a változás, a változtatás vágya azokban a napokban és hónapokban egységgé fogta össze a magyarokat, akik közül a legjobbak életüket is készek voltak feláldozni a nemzet megújulásáért, fel­emelkedéséért. A reformkorban az Európát megjárt magyar nemesség megértette, hogy új korszak következik és ehhez áldozatot is kell vállalni. Legjobbjaink vagyonukkal segítették elő a nemzet felemelkedését és néhány évre rá már önálló nemzetet, magyar szabadságot akartak és készek voltak kockáztatni mindent, életüket is, ha kellett. Mi, akik most élünk, büszkén emlékezünk vissza azokra a 174 évvel ezelőtti időkre. De az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tartogat útmutatást számunkra is. Mit kívánt 1848-ban a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. A béke szó jelentése ma különösen aktuális, amikor határainktól néhány kilométerre zajló háború pusztítása elől menekülnek százezer számra. Mi szabad országban élhetünk, néhány nap múlva választunk. Egyetérthetünk abban, hogy döntésünk jelentős.

A beszédet követően ünnepi műsor következett a Vörösmarty-iskola diákjaitól, majd az emlékezők helyezték el koszorúikat, mécseseiket az 1848-as emlékműnél.

Hévízen fáklyás felvonulással indult az ünnepi megemlékezés, majd a városháza előtt Papp Gábor polgármester beszédében kijelentette: büszkék vagyunk azokra, akik 174 évvel ezelőtt történelmet csináltak, megteremtve a polgári Magyarországot. Leszögezte: sorsfordító dátum ez a magyarság történelmében, hiszen innentől biztossá vált: a magyarok immár maguk határozzák meg a saját jövőjüket.

Hévízen a Tapolcai Honvéd Hagyományőrző Egyesület tagjai vezették a fáklyás felvonulást, mögöttük Fisli István képviselő (balról) és Papp Gábor polgármester

– 174 év után most is óriási szükségünk van arra, hogy önrendelkezési jogunkkal éljünk, azt megtartsuk – szögezte le a városvezető. – Soha nem látott szükség van arra, hogy Magyarország megtartsa ön­állóságát, szilárdan álljon az őt érő támadások, vádaskodások viharában, és döntéseinek tiszteletben tartásáról győzze meg nemcsak Európát, de az egész világot, dacolva a hazánkon belüli ellenzék minden észérvet, nemzeti, gazdasági érdeket figyelmen kívül hagyó, hangzatos szózataival, és dacolva számos európai ország nyomásgyakorlási kísérletével is.

Papp Gábor hangsúlyozta: el kell kerülni, hogy bármilyen módon belesodródjunk az orosz–ukrán háborúba, de közben „minden támogatást meg kell adnunk a menekülteknek, ahogyan teszi ezt Hévíz is”. A városvezető arról is beszélt, a márciusi ifjak nemes öntudattal vallották: az emberek és a nemzedékek elmúlhatnak, csak a nemzetnek legyen örök élete. Ehhez az eszméhez pedig „nekünk is hűeknek kell lennünk”.

Zalalövőn Vigh László, a térség országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet, mindenekelőtt a forradalom céljairól szólt. A politikus figyelmeztetett arra is, hogy hazánk a történelmi világkrí­zisek folyamán rendre a rossz oldal mellett kötelezte el magát. Most, a jelenleg is zajló orosz–ukrán háborúban legfontosabb érdekünk a béke mielőbbi megteremtése lenne, hangsúlyozta.

Zalalövőn Gyarmati Antal polgármester és Vigh László országgyűlési képviselő is koszorút helyezett el az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére

Lendván, a muravidéki magyarság központi megemlékezésének részeként ünnepi előadást tekinthettek meg az érdeklődők, a békéscsabai Jókai Színház társulata Huszka Jenő Mária főhadnagy című nagyoperettjét mutatta be a Városi Színház- és Hangversenyteremben. Azt megelőzően – két különböző helyszínen – öt szónok is, köztük Szili Katalin, a határon túli autonómia ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott, illetve a Vas megyei közgyűlés elnöke, Majthényi László méltatta a polgári forradalom hőseit és vívmányait, valamint a napjainkban is érvényes eszméit.

A Mária főhadnagy operett címszereplője, Fogarassy Bernadett (balról), illetve partnere, Egyházi Géza a lendvai színpadon

