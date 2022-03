Jean Todt külön köszönetet mondott Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztosnak, akinek egy ajándék bukósisakot is átadott. Mint arról hírt adtunk, a tesztpályát, valamint az annak szomszédságában épülő Rheinmetall harcjárműgyárat Orbán Viktor miniszterelnök adta át, aki szintén méltatta Vigh László munkáját. A kormányfő úgy fogalmazott: „Köszönöm Zalaegerszeg városának, hogy jó otthona és házigazdája ennek a beruházásnak! Köszönöm Vigh László képviselőtársam, országgyűlési képviselőnk kiváló munkáját, amellyel segítette, hogy ma itt állhassunk! Sok sikert kívánok mindannyiuknak, sok sikert Zalaegerszegnek, sok sikert a Rheinmetallnak, és sok sikert Magyarországnak!”

Orbán Viktor a zalaegerszegi tesztpályát egy olyan kristálygömbhöz hasonlította, „amelybe, ha belenézünk, fogjuk látni a jövőt technológiai értelemben”. Vigh László lapunknak az átadások jelentőségéről elmondta: a tesztpálya mágnesként működik, a világ vezető járműpari cégei veszik igénybe, s most is tárgyalnak további 3 céggel. Ez a folyamat óriási jelentőséggel bír Zalaegerszeg és a térség életében is, hiszen e cégek mind kvalifikált munkaerőt igényelnek.