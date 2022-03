Gasparics Győző, Külsősárd polgármestere mondta mindezt a zalai kisközség ravatalozójának közelmúltban befejeződött felújítása kapcsán. Az épületet 3,9 millió forintból, a Magyar falu program támogatásával újították fel, átadását pedig az elmúlt hét péntekén tartották.

A felújítási program során teljesen új vizesblokkot építettek ki, elvégezték az épület külső-belső festését és mázolását, valamint megújították a tetőzet bádogozását és új vízelvezető csatornákkal is ellátták az épületet. Szintén a pályázati program részeként kicserélték az előtér burkolatát, az ugyanis megkopott az évek folyamán.

– A pályázati programon túl saját költségvetésünk terhére szintén végeztünk felújításokat a temetőben – folytatta Gasparics Győző. – Új, díszes kovácsoltvas kaput készíttettünk a régi, faszerkezetes kerítéskapu helyére, amelynek felállítását közösségi munkával a faluban élők végezték el.

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy minden önkormányzatnak lehetősége van rangsorolni saját fejlesztési céljait, a kormányzat ezeket az elképzeléseket igyekszik a pályázati rendszerei által támogatni. A temetői infrastruktúrák fejlesztése, a ravatalozók felújítása a méltányolandó célok közé tartozik, hiszen fontos részét képezik a kegyeleti emlékezésnek. Külsősárd temetője rendezett, gondozott, a most felújított ravatalozónak köszönhetően a kor színvonalának megfelelő. Az egyedüli hiányosságot az oda vezető út állapota jelenti, ám az önkormányzat ennek rendbetételét is szeretné megoldani, ami a képviselő szerint ugyancsak a támogatandó célok közé tartozik, így reményei szerint ahhoz is tudnak pályázati támogatást biztosítani.

A ravatalozó avatása mellett egy másik rendezvény is volt a hétvégén a faluban, az önkormányzat a helyi polgárokat köszöntötte. Ennek költségeit a közművelődési pályázati programban elnyert egymillió forintos támogatás részbeni felhasználásával biztosította az önkormányzat.