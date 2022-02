A Nagykanizsán élő szakember a rangos elismerést az indoklás szerint a Zrínyi-hagyományok ápolásáért és a témához kapcsolódó kutatásokban való közreműködéséért kapta, mely csaknem 10 éves múltra tekint vissza. A díj átadására évről évre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának kari napján kerül sor. A Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson megrendezett ünnepségen - melynek célja a költő és hadvezér Zrínyi Miklós munkássága előtti tisztelgés - a Csáktornyai Zrínyi Gárda mellett a murakeresztúri Zrínyi Kadétok is részt vettek, illetve az érintett térségek hazai, horvátországi, illetve szlovéniai polgármesterei koszorú elhelyezésével rótták le kegyeletüket Zrínyi emléke előtt.

A kar napja a költő és hadvezér egyik legnagyobb haditettéhez kötődik, amikoris a téli hadjárat során 1664. február 2-án Zrínyi Miklós csapatai elérték és felégették az eszéki hidat. Hős cselekedetükkel elvágták a törökök utánpótlási vonalait és akadályozták az ellenség csapatmozgásait.

Kocsis Edit művelődésszervezőForrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap

– Annak köszönhetem az elismerést, hogy immár 10. éve részt vehetek abban a kutatómunkában, amit egy elismert hadtörténész, hadszíntérkutató szakemberekből álló csapat végez Zrínyi Miklós munkássága, illetve itt, Zalában Zrínyiújvár kapcsán – bocsátotta előre Kocsis Edit. – A csapat élén professzor dr. Padányi József mérnök-vezérőrnagy, a HHK Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője áll, hálás vagyok a sorsnak, hogy őt megismerhettem és a bizalmába fogadott, nagyon sokat tanulhattam tőle. De igaz ez az egész közösségre, annak minden tagjára, ezért is gondolom úgy, hogy a kitüntetés ezé a közösségé is, melyben valódi csapatmunka folyik úgy a régészeti feltárások alkalmával, mint az azokat megelőző előkészítő munka során. Mindazt, amit körükben látok, hallok, megélek, megpróbálom népszerűsíteni, közkincsé tenni, ahol csak lehet. Kisebb-nagyobb csoportok számára tartok vetített képes előadásokat, túrákat, terepi bejárásokat szervezek Zrínyiújvárhoz, de volt arra is példa, ahogy iskolák hívtak meg és a gyerekeknek rendhagyó történelem órákat tarthattam az erődítmény történetéről, a pusztulását okozó csata körülményeiről és az elmúlt 10 év kutatásainak eredményeiről.

Kocsis Edit (aki az általa szervezett Hadtörténelmi Esték című sorozatba is becsempészett néhány Zrínyi-előadást) elárulta: nem remélte és nem is várta, hogy akárcsak hasonló díjban is részesülhet, amit az átadás pillanatáig titokban tartottak előtte. A Szigetvár önkormányzatával kialakított együttműködés következtében kialakult hagyomány szerint minden évben a hadtudományi kar jelöli ki azt a személyt, akit méltónak tartanak az elismerésre, s a díjat végülis nem a kar, hanem az önkormányzat adományozza. A javaslatról zárt ülésen dönt a város képviselő-testülete. Kocsis Edit később megtudta, a képviselők egyhangúlag támogatták a kari javaslatot, hiszen mindannyian ismerik őt.

A díszes plakett Forrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap

– Hogy mi az álmom? – kérdezett vissza. – Nincsenek nagy vágyaim. A pécsi egyetemen tanulok, mesterképzésre járok, kulturális mediátor szakra, az első sikeres féléven vagyok túl - szeretném, ha jól sikerülne majd a szakdolgozatom, aminek a fókuszában természetesen, Zrínyiújvár áll majd.