Mint azt Szabó Tamás polgármester elmondta: a piacnap mellé mindig igyekeznek más programot is szervezni, s a két rendezvény általában jó kiegészítője egymásnak. Így volt ez a hétvégén is, a helyi szőlősgazdákat, borászokat bormustrára invitálták.

– Egymás borát kóstolgatva az emberek mindig érzékenyebben reagálnak bármilyen kezelési hibára, s ez az a hely, ahol kötelezően szóvá is kell tenni az ilyesmit – magyarázta a településvezető. – Most ugyanis még abban a fázisban vannak a borok, amikor lehet rajtuk javítani. Másrészt mostanában indulnak a borversenyek is, így ezek előtt éppen jól jön a szakmai konzultáció. Szemmel látható, hogy számos gazda jött el és élt a lehetőséggel – reméljük, ez megjelenik majd a borok minőségében is.

A polgármester kérdésünkre azt is elmondta: a piacnapokra idén is minden hónap második szombatján kerül sor, a negyedik szombatokon pedig a termelői vásárokhoz mindig kapcsolódik majd valamilyen rendezvény is.