A Dísz téren felállított, két hétig megtekinthető installáció Makovecz Imre legjelentősebb épületeit, köztük az 1992-es sevillai világkiállításra készült, s a ma is ott álló magyar pavilont mutatja fotókon, de az interaktív felületen betekintés nyerhető az életmű egészébe.

A Makovecz Imre építészeti filozófiáját közel hozó installációnál Bali Zoltán, a megyeszékhely alpolgármestere szólt arról, hogy a zalai településeken megtalálható Makovecz-házak jelzik, a magyar motívumok talaján álló organikus építészet közel áll a zalai emberekhez, Zalaegerszegen a Gébárti-tónál megépült kápolna is ezt bizonyítja. Zalaegerszeg büszke az épített környezetére, annak ellenére, hogy túl sok történelmi jelentőségű épülettel nem rendelkezik, de a meglévőket nagy becsben tartja, tette hozzá az alpolgármester.

Fülöp Tibor, Kiss Gábor és Erhardt Gábor a könyvtári est kezdetén

Forrás: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A város és a megye kulturális intézményei vezetőinek részvételével zajlott szakmai megnyitót Fülöp Tibor zalaegerszegi építész tartotta, aki személyesen ismerte Makovecz Imrét. Elmondta, a Magyar Nemzeti Múzeum a 10 éves halálozási évfordulóra a múzeum kerítésén 50 tablóval jelenítette meg az életmű jelentősebb épületeit, grafikákkal, rajzokkal, fotókkal. (2015-ben kormányhatározat született az építész szerteágazó életművének feldolgozásáról, ennek nyomán kezdte meg az értékmentő munkát a 2012-ben létrejött Makovecz Imre Alapítvány.)

Az oszlopinstalláció az országjáró körútját Tatán kezdte novemberben, majd Győr, Székesfehérvár és Szombathely fogadta be, Zalaegerszegről Kaposvárra, majd Szekszárdra, Debrecenbe, Kecskemétre, Veszprémbe, Sárospatakra, Esztergomba, Sopronba kerül. Fülöp Tibor felsorolta azokat a zalai településeket is, amelyek Makovecz tervezte épületekkel büszkélkedhetnek: Bak, Zalaszentlászló, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Bagod, Letenye, Keszthely, Pethőhenye, Vonyarcvashegy, Zalavár. A közeli Lendván is áll egy jellegzetes, színház- és hangversenyteremként üzemelő Makovecz-ház. Ezenkívül több, egyelőre terv szintjén létező, de a jövőben megépítendő objektum is kerül majd Zala megyébe.