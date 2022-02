- A program azt szolgálta, hogy a fiatalok a muzsika által közelebb kerüljenek egymáshoz - fogalmazott lapunk kérdésére Varga Endre, az Illyés Gyula Általános Iskola tanára, a művészeti intézmény vezetője. Hozzátette: több mint egy éven át tartott a közös munka, amelynek a Musica Antiqua koncertje a zárórendezvénye volt, s erre három pedagógus érkezett Horvátországból, ám a kaproncai gyerekek is a részesei lehettek, hiszen élőben közvetítették számukra a hangversenyt.

- Ők is voltak nálunk egyhetes közös táborban, és a mi gyermekeink is jártak Kaproncán, ahol nagyon jól érezték magukat - tette hozzá Varga Endre. - Zenei barátságok, kapcsolatok születtek, és reméljük, ennek lesz folytatása.

A Városházán rendezett fináléban a Musica Antiqua együttes mellett felléptek a hévízi iskola szólistái, akik közül Endrődi Nikolett megnyerte a horvát-magyar énekversenyt.

- Majdnem két éve kezdtük a közös munkát - fogalmazott Kepli József János, a fürdőváros alpolgármestere. - Az egyik szemünk persze sír, hiszen nagyrészt nem tudtuk megvalósítani azokat a programokat, amik személyes jelenlétet igényeltek volna, ám a technikát segítségül hívva végül a versenyeket, fellépéseket megtartottuk. Ezzel együtt is úgy gondolom, olyan barátságok szövődtek, amelyek talán egy életre szólnak. S persze a közös éneklésen, muzsikáláson túl kézzelfogható haszna is van a programnak, hiszen eszközvásárlásra is lehetőségünk nyílt.

Az alpolgármester arról is beszélt, a pályázat révén olyan hangszereket vásároltak az iskolának, amelyek beszerzésére e forrás nélkül nem lett volna lehetőség. Ezeket pedig már használatba vették a fiatalok, hallhatók, láthatók voltak a zárókoncerten is.

Kepli József János emlékeztetett: Kaproncával régi az együttműködés, közös pályázat révén alakították ki a hévízi kerékpárosrendszert, és azóta is számos uniós projektben működtek együtt, nagyrészt a két település fiataljainak bevonásával. Az alpolgármester szerint a munka a jövőben folytatódik, hiszen együttműködési megállapodást is kötött a két település.