Erről is szó esett a hétfőn az Egységben Magyarországért ellenzéki szövetség sajtótájékoztatóján. Keresztes Csaba kampányfőnök emlékeztetett rá, hogy a választáson az a jelölt indulhat, aki 500 érvényes ajánlást összegyűjt. Szombaton kezdődött a kampány, és ezernél többet gyűjtöttek össze két nap alatt, és ezeket már hétfőn kora délután leadták a választási irodában. A gyűjtést folytatják február 25-ig, ehhez aktivistáik is járják a településeket, hangzott el.

Dr. Csidei Irén úgy fogalmazott, fantasztikus csapat támogatását élvezheti, ezt mutatja a hétvégén összegyűjtött ajánlások száma is. Hozzátette, az utcai kitelepülés módot adott arra, hogy beszélgessen az emberekkel. Ezt folytatni szeretnék, mert a fő cél már nem az ajánlások gyűjtése, hanem eljutni minél több emberhez, megismerni a véleményüket, és elmondani, mit tervez az ellenzék, ha sikerül a kormányváltás.