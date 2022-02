A település polgármestere, Szabó Tamás kifejezetten örül annak, hogy felújíthatják, mi több, néhány szakaszon szilárd aszfaltburkolattal láthatják el a hegyi útszakaszokat. Évtizedes probléma oldódik meg a fejlesztéssel, melyet a környező hegyhátakon élők és gazdálkodók már régóta vártak, hiszen a környező településeken már megvalósultak hasonló beruházások.

– A Rigó hegyen néhány száz méter aszfaltozására az előző önkormányzat nyert pénzt, ám a zártkerti utak karbantartása folyamatos figyelmet kíván – folytatta. – A pályázati lehetőségeket nézve a vidékfejlesztési program keretében 64 millió forintot nyertünk, melynek 5 százaléka önerő. Az összeg egy részéből 500 métert aszfaltozunk le, mely egészen az önkormányzat közösségi színteréig tart. Ugyanebből a forrásból még a Hegyalja utcát a Pap heggyel összekötő, kicsivel több, mint egy kilométeres szakasz kap új burkolatot. Itt nem lesz aszfalt, ám az út alapját alaposan megerősítik és tartós kőborítással stabilizálják. Sőt az egyik 400 méter hosszú, kritikus, vízátfolyásokkal tarkított részt betonszegéllyel is ellátják. Ha ez még nem lett volna elég előrelépés, akkor újabb jó hír érkezett: a Herman Ottó Intézet zártkerti programjában 18 millió forintból 400 méter hosszan a Rigó hegyen még egy projektet megvalósíthatunk, így közel egy kilométerre kerülhet aszfaltréteg. A pályázati forrásból most kimaradt szakaszokkal is foglalkozunk saját forrásból, s figyeljük az újabb lehetőségeket.

Szabó Tamás igencsak fontosnak tartja a zártkerti közlekedés rendezését, mivel az utóbbi időszakban az érintett helyeken megélénkült a forgalom. Az elmúlt időszakban talán a koronavírus hatásainak köszönhetően is egyre többen választják a nyugalmat és a természetközeli életet. Több fiatal vásárolt ingatlant a környéken, de tud olyan családról is, amelyik szarvasmarha-tenyésztésen gondolkozik, valamint egy gazdaságot építene ki. Másokat a borkészítés érdekel. Felpezsdült az élet, ráadásul a távolabbi vidékekről, a fővárosból, nagyobb városokból érkeztek, legutóbb az Alföldet váltotta valaki a galamboki lankákra.

– Szintén örömünkre szolgál, hogy a Terület- és településfejlesztési operatív program (TOP) keretein belül a település csapadékvíz-elvezetésére 70 millió forintot meghaladó összeget nyertünk – tette hozzá a településvezető. – A falu szélétől több utcát és a temetőt érintő beruházás a központban található vízfolyásig tart, mely közel két kilométernyi árokkiépítést jelent. A tervezők árajánlatai a napokban kerülnek a testület elé, az engedélyeztetés után a kivitelező kiválasztása következik, így a nyár végén elindulhat az építkezés, mely várhatóan 2023 tavaszára fejeződhet be.

Galambokon akad tennivaló a jövőben is, ezért a polgármester nem pihen, több projekt a tervezés szakaszában van. Elárulta: a TOP+ pályázatban az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére is lehetett pályázni, ezúttal az óvodát választották. A Magyar falu programon keresztül a belső úthálózat fejlesztéséről sem tettek le, több rövidebb szakasz vár rekonstrukcióra. Utóbbi forrás felhasználásával szeretnének egy új platós kisteherautót vásárolni, hiszen a régi már nem javítható. A kocsi nagyban megkönnyíti a hulladék összegyűjtését, de az önkormányzati zöldségeskert terményeit is hatékonyabban lehet mozgatni.