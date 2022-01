– A madarakat családtagnak tekintettem, sokuknak neve volt, nagyon kötődtem hozzájuk, nagyon keserves napok, hetek állnak mögöttem, nehezen dolgoztam fel az esetet. Az életem munkája omlott össze. Voltak olyan madarak, akik több mint tíz éve nálam voltak, még Kalocsán, a saját udvaromban kezdtem őket nevelni. Topi, a fekete hattyú a kastélyba költözés után, míg párt nem kapott, jött velem a kávézóba is. 2016-ban 22 faj 120 madarával jöttem Keszthelyre, öt év alatt több mint 50 fajom lett, 360 példányos törzsállománnyal. A szaporulatból mindig új példányokat vásároltam, hogy minél színesebb legyen a park, minél több fajt lehessen kézből etetni. Minden madarat el kellett pusztítani….

Gábor minden madarát jól ismerte

Forrás: Mihály Szilvia / likebalaton.hu / archív

Utólag könnyű okosnak lenni, de én világéletemben szabad tartásban tartottam a madaraimat, rengeteg récés tenyésztőtársam, ismerősöm, barátom is így tartja őket, nem röpdékben. 24 éve foglalkozok madarakkal, soha nem jártam így, hogy megfertőződött az állomány. Sajnos nem kalkuláltam bele, hogy a Balaton közelsége miatt nagyobb lesz a rizikófaktorom, nagyon drága tanulópénzt fizettem. Most felkészítjük a nagy tavunkat arra, hogy a balatoni vadkacsák ne tudjanak berepülni.

30 madárfajjal nyit újra a park

– Milyen madarakkal nyit újra a park?



– Ugyanolyan madárfajokkal nyitunk, mint amiket korábban is láthattak a látogatók. A fajlista alapján újratelepíthetem a fajokat, nem kell új engedélyeket kérnem. A márciusi nyitásra a korábbi 52 fajból 30-at tudok bemutatni, de fokozatosan töltöm az állományt. Megtörtént a Madárpark és a környékének a teljes fertőtlenítése, letelt a 30 napos hatósági zárlat, elkezdhettük az állomány újratelepítését, feltöltését, de a vásárolt új példányok is csak a karanténidő letelte után kerülnek ki a zárt sátrakból.

Márciusban már új madarakkal népesül be a tó

Forrás: Mészáros Annarózsa / likebalaton.hu /archív

Sajnos a madárinfluenza a nemzetközi tenyésztők állományát is megtizedelte, a madaraim nagy részét korábban Hollandiából, Németországból és Belgiumból vásároltam. Most szerencsére nagyon sok felajánlást kaptam hazai tenyésztőktől, van, akitől ivarérett párokat kapok, és majd az őszi szaporulatból adok neki vissza madarakat. A madarakat mindig párban veszem, fontos, hogy a látogatóknak bemutassuk a hím és a tojó közötti különbségeket. Külön öröm, ha ivarérett egy pár, hiszen akkor a szaporulat is bemutatható.

– Hogyan kerülnek ide a madarak?



– Szállításkor szellőzőnyílásokkal ellátott kartondobozokban páronként helyezzük el a madarakat, útközben többször megállunk szellőztetni. Menet közben nincs szükség etetésre, itatásra, a másfél, két órás utazás nem viseli meg őket. A kartondobozban egy esetleges nagyobb fékezésnél, kanyarodásnál sem sérülnek, nem ütődnek fémhez, mint egy ketrecben. A dobozból nem látnak ki, nem vergődnek, nyugodtan utaznak. Amikor megérkezünk, a dobozokból karanténba kerülnek, zárt, fűtött fóliasátorral lefedett kis tavakban vagy száraz területen vannak az állatok.

A cikk folytatásáért kattintson IDE.