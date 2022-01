Mindezt dr. Frajna Imre bázakerettyei háziorvos mondta lapunknak, hozzátéve, hogy a saját tapasztalatai is azt mutatják, nagyon kevés az olyan páciens, aki előzetes jelzés nélkül „esik be” a rendelőbe. Az elmúlt héten Muraszemenyén mindössze két személy élt ily’ módon az oltási akciónapok kínálta lehetőséggel, s ottjártunkig Bázakerettyén is két olyan páciens kérte az oltóanyagot, aki előzetesen nem jelentkezett be. Oltást azonban ennél jóval többen vettek fel, ők azonban már napokkal előre jelezték szándékukat, így könnyebben kiszámíthatóvá vált, hogy mennyi oltóanyagra lesz szükség.

– Az oltandó lakosság több mint 97 százaléka már találkozott a koronavírus elleni vakcinával, azaz ennyien vettek fel egy, két, vagy három oltást – folytatta dr. Frajna Imre. – A maradék mintegy három százalék megközelíthetetlen, ők nem kérnek az oltóanyagból. Az említett 97 százalék jelentős része szívesen oltakozik, vannak, akik már a negyedik oltásról érdeklődnek. Van páciens, aki kifejezetten tanácskérően érkezik, megkérdezi, hogy szakmai szempontok alapján neki milyen vakcina ajánlott, de akadnak olyanok is, akik határozott elképzeléssel jönnek. Az már az első két oltás idején nyilvánvalóvá vált, hogy a többség az mRNS-típusú vakcinákat részesíti előnyben, ha az nem állt rendelkezésre, akkor kivárt. Ez addig okozott problémát, ameddig nem állt rendelkezésünkre elegendő mennyiség belőle, most már nincs ilyen nehézség.

A háziorvos kérdésünkre azt is elmondta, bár járványügyi szempontból most kifejezetten rossz a helyzet – azaz viszonylag jelentős számú az igazoltan fertőzött személy –, ennek ellenére az utóbbi két hónapban Covid megbetegedés miatt nem kellett betegét kórházba utalnia. Ezt véleménye szerint a magas fokú átoltottsággal érték el.

– A kórházakból kapott információk szerint a Covid miatt oda bekerült betegek javarészt oltatlanok, vagy már régen felvették az első két oltást, s még nem kértek harmadikat, esetleg olyan egészségi állapotban vannak, hogy bármilyen más felsőlégúti betegség kórházba kényszerítené őket – magyarázta tovább. – Ha a praxishoz tartozó betegeket nézzük, mi eddig szerencsésen megúsztuk a járványt, ami annak is köszönhető, hogy amint lehetőség nyílt rá, az idős korú lakosság szinte azonnal élt az oltás felvételével.