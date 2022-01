Az oltási akcióról és a helyi járványügyi helyzetről sajtótájékoztatón számolt be kedden Horváth László polgármester és dr. Fekete Zoltán szülész-nőgyógyász főorvos.

– A kormány meghosszabbította a regisztráció nélküli oltások lehetőségét – mondta dr. Fekete Zoltán. – A lenti rendelőintézet oltópontján ebben a hónapban minden csütörtökön és pénteken 14-től 18 óráig, szombatonként pedig 10 és 18 óra között várjuk az oltakozókat. Az elmúlt hétvégét nézve pozitívak az eredmények: csütörtökön 75, pénteken 79, szombaton 99 fő vette fel az oltást. Egy részük a másodikat, vagy harmadikat, illetve örvendetes, hogy többen voltak olyanok, akik most jelentkeztek első alkalommal a vakcináért.

A szakorvosi rendelőintézet mellett a háziorvosok is oltanak Lentiben. Erről Horváth László polgármester beszélt.

– A koronavírus elleni védekezés leghatékonyabb módja az oltás – mondta a polgármester, aki a háromszor oltottak közé tartozik. – Arra bíztatok mindenkit, hogy vegye fel a vakcinát, főként, ha még egyet sem kapott, de a második és a harmadik oltás is nagyon fontos. Oltakozásra lesz lehetőség a háziorvosoknál is, e héten a 2. számú háziorvosi körzetben pénteken 14 és 18 óra, szombaton pedig 10 és 18 óra között. A 1., 3., és 4. számú körzetben pedig 21-én, pénteken 14-től 18 óráig, illetve 22-én szombaton 10-től 18 óráig várják a pácienseket.

A polgármester jelezte, hogy az oltakozási szándékát a kívánt oltóanyag megnevezésével együtt mindenki egy héttel az oltás időpontja előtt jelezze a háziorvosának, hogy a kért vakcina rendelkezésre álljon.

Horváth László a helyi járványügyi helyzetről is szólt.

– Kedvezően alakulnak jelenleg a számok Lentiben – közölte. – November 24-én 38 fő volt az elkülönítettek és 164 a megfigyeltek száma, azóta csökkentek a mutatók. A január 10-ei adatok szerint 4 fő fertőzöttről tudunk és 29-en vannak karanténban, ebből 26-an két oktatási intézmény diákjai.

Végezetül dr. Fekete Zoltán jelezte, hogy oltóanyag bőven rendelkezésre áll, eddig a Pfizer, Moderna és Sinopharm típusú vakcinákból fogyott a legtöbb. A főorvos arról is szólt, hogy a jelenleg is terjedő omikron vírusvariáns és módosulatai bár kevésbé okoznak súlyos tüneteket, viszont sokkal fertőzőbbek. Az a tapasztalat, hogy azok is megfertőződhetnek, akik túl vannak a második, harmadik oltáson, ugyanakkor beoltva a fertőzés lefolyása sokkal enyhébb és kórházi felvételt sem fog igényelni. Ezért fontos, hogy minél többen felvegyék az oltást.