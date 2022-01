Németh József bemutatta a beruházások szükségszerűségét, hozzátéve, melyik milyen forrásból valósulhatott meg. A kétéves visszatekintést - amelyből a teljesség igénye nélkül szemezgettünk - az indokolta, hogy 2020-ban a járvány miatt elmaradt a hasonló beszámoló. A két legjelentősebb, már megvalósuló beruházás - az egészségház 43 millió forintos felújítása, illetve a zágorhidai kerékpárút egyéb fejlesztésekkel kiegészülő, 114 millió forint értékű kiépítése - áthúzódó pályázati projekt volt, s az önkormányzatnak önerőt sem kellett hozzájuk biztosítania. Ezek mellett számos további fejlesztés történt százszázalékos pályázati támogatás mellett - többek között a falugondnoki jármű beszerzése, az óvodai udvar játszóterének fejlesztése, orvosieszköz-beszerzés, valamint a szolgálati lakás felújítása -, de a zártkerti programra elnyert tízmillió forintos pályázat, amelyből a hegyi utat újították fel, sem igényelt önerőt. Ez utóbbit azonban 1,6 millió forintos saját erővel mégis kiegészítette az önkormányzat, hogy komplexebb fejlesztés tudjon végbemenni. Ötvenszázalékos támogatást kapott az egészségház előtti járdaszakasz felújítását célzó projekt, itt ugyanis csak anyagköltségre pályázhatott az önkormányzat, a kiviteli munkálatokat saját erőből kellett finanszírozni.

Ez évben indulhat az egyik legfontosabb beruházás, a csapadékvíz elvezetésének fejlesztését célzó projekt, amelyre mintegy 31 millió forintos pályázati támogatást fordíthatnak. Ugyancsak folyamatban van a közterületi játszótér program, erre a Magyar falu program tartaléklistája biztosít 4,9 millió forintot. Németh József a sikertelen pályázatokról is tájékoztatta hallgatóságát. Elmondta: szükség lenne a hivatal épületének felújítására, valamint egy külterületi hegyi út fejlesztésére is, ezek egyenként harmincmillió forintos beruházások lennének. Eddigi kérelmeiket elutasították, ám újra próbálkoznak.

A polgármester a településen megvalósult rendezvényekről is beszélt. Bár a vírushelyzet miatt több programjukról is le kellett mondaniuk, ám így is élénk társadalmi, közösségi, művészeti életnek volt színtere a település. 2021-ben sikerült a hagyományos göcseji aratónapot is megtartaniuk, amely részben új tartalmat kapott, illetve voltak hagyományteremtő programjaik is - például táncházaknak, néptáncos rendezvényeknek adott otthont a község. Valamint a sportélet terén is sikerült jelentős előrelépéseket tenniük.