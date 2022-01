Az eseményen a 2020-ban kezdődött projekt megvalósításában érdekelt Zala megyei vállalkozások, dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter és Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos vett részt. A képviselő felidézte: a járműipari tesztpálya tőszomszédságában 60 mil­liárd forintból, két és fél hektáron épülő, 25 ezer négyzetméter alapterületű üzemben a világ legmodernebb páncélozott harcjárműveit gyártják majd. Emellett – mintegy 20 hektáros területen – a Lynxek és egyéb hadiipari off road járművek tesztelésére alkalmas tesztkörnyezetet is kialakítanak, amelynek első ütemét tavaly nyáron már át is adták.



– A járványhelyzet ellenére a kivitelezés ütemszerűen halad, és a tervek szerint jövőre meg is kezdi a működését a gyár, félezer embernek munkát biztosítva – fogalmazott Vigh László. – Mozgalmas volt az elmúlt időszak is a beruházás során. Tavaly, az épület kivitelezésekor a több mint 14 méter belmagasságú gyárban 280 oszlopot állítottak fel. 2021 őszén tartottuk az üzem bokrétaünnepét: elkészült a teljes tartószerkezet. Az élet azóta sem állt meg. Jelenleg 65 százalékos az épület készültségi szintje. A műszaki átadást június 27-én tartjuk majd – összegezte a politikus.