Február 12. és 14. között idén is díszített csókpadok várják a hévízieket és a turistákat. Ezek helyszínét a vállalkozók egyesülete térképeken jelzi majd. Az akcióhoz egyre többen csatlakoznak.



Minden vállalkozás a saját üzlete előtt állítja fel és ékesíti a padot, a hotelek többsége pedig a kertjében várja majd a csókra szomjazókat.



Morvai Anikó, a Hévízi Vállalkozók Egyesületének elnöke elmondta: a tavalyi tapasztalatokat felhasználva, idén még nagyobb szabású csókakciót készítenek elő.



Idén a kereskedők mellett vendéglátóhelyek és hotelek is részt vesznek a háromnapos hévízi akcióban. Az első, tavalyi rendezvényhez nyolc vállalkozás csatlakozott, most azonban a számuk már ennek a sokszorosa lesz.



A tervek szerint a város minden részében felállítanak csókpadokat, amelyeknél a párok szelfiket készíthetnek, s ha ezeket feltöltik az egyesület online felületeire, akár még nyerhetnek is.



Ám ezen a három napon nemcsak csókpadok, hanem több csókfotel és csókbusz is várja majd az érdeklődőket, sőt, egy ismerkedő ülőalkalmatosságot is elhelyeznek – kifejezetten szingliknek.



– A célunk az, hogy Hévízt népszerűsítsük, és megismertessük az emberekkel azt: milyen jó itt lenni – szögezte le Morvai Anikó. – A vendéglátósok is nagyon készülnek már a programra, van olyan hely, ahol majd pezsgőt, szívecskét vagy süteményt is kapnak ajándékba a párok. Igyekszünk a város vendéglátós oldalát is bemutatni ezen a rendezvényen.



A vállalkozók egyesületének vezetője hozzátette: szeretnének a főszezonon kívül is élményt kínálni a látogatóknak és a helyieknek, és szerinte évkezdő rendezvényük jól szolgálja ezt a célt, mert pezsgést hozhat a településre.



Az első Bálint-napi csókhétvége rendkívül népszerű volt tavaly: a szokatlan hideg ellenére még éjjel is csókolóztak az ország minden részéből érkezett érdeklődők a romantikusan díszített padokon.