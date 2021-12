Az utazásról Paál István, a szervező egyesületek elnöke számolt be. Mint írta, a megyeszékhelyi városi értéktárba emelt Zrínyi-kultusz is kötelezettséget jelent az indítványozó egyesületek számára, emellett a nemzeti nagyságunk iránti tisztelet ösztönzi a csoportot minden évben a muraközi rendezvényeken történő részvételre. Az idén az első megálló Senkovec (Szentilona) volt, ahol a Zrínyiek temetkezési kápolnája található – igaz, nem méltó állapotban, habár az elmúlt időszakban végre zsindelyes tetőt kapott a csáktornyai múzeumhoz tartozó létesítmény. A mellette lévő – csak alkalmanként kinyitott – templom falán emléktábla utal a temetkezési helyre, ám a költő és hadvezér, hadtudós, magát magyarnak valló arisztokrata édesanyja, Széchy Magdolna révén is illene magyar szöveggel ellátni a feliratokat a kizárólagos horvát mellett. A dédapa Zrínyi Miklós (a szigetvári hős) szobra a közeli téren, az új templom előtt áll, a csoport tagjai itt is mécseseket helyeztek el tiszteletük jeleként.

A senkoveci temetkezési kápolnánál is elhelyezték az emlékezés koszorúit.

Jobbról Paál István elnök Fotó: Zalai Magyar Nemzeti Szövetség