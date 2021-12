Az AVL Hungary Kft. zalaegerszegi új épületét idén júliusban kezdték felhúzni, de a világ legnagyobb független vállalatcsoportja már 2002 óta jelen van hazánkban, a zalai megyeszékhelyen is csúcstechnológiás fejlesztői környezetben fog dolgozni, együttműködve a tesztpálya munkatársaival a kutatás-fejlesztés, a szimuláció, a tesztelés, a szoftverfejlesztés, a kalibráció és a gyártástervezés területein. Erről Dirk Janetzko magyarországi ügyvezető és Robert Fischer, az anyacég technológiai vezetője szólt az ünnepség résztvevői előtt. Utóbbi jelezte, már 500 munkatárssal dolgoznak Magyarországon, akik elkötelezettségükkel hozzájárulnak a cég sikereihez. Palkovics László miniszter azt is felidézte, hogy egyetemistaként maga is List-motort tervezett, mostanra pedig az AVL-t alapító List-professzor fiával működhet együtt a zalaegerszegi fejlesztés révén a hazai járműipar. Megköszönve a két éve a cég a magyar tervek közt kialakult bizalmat arra is kitért, hogy a tesztpálya övezetében egyetemi kutatóközpont, a tesztelést majd itt végző német harckocsi gyár épül, ami mutatja, hogy a magyar kormány kutatás-fejlesztés iránti elkötelezettségét mutatja. (A GDP 1,6 százalékát fordítja erre Magyarország.) Hazánk már nemcsak a gyártásban, hanem a fejlesztésben is részt vesz, a zalaegerszegi tesztpálya pedig más beruházásokat is ide vonz. Vigh László országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a járműipari tesztpálya már 99 százalékos készültségben van, s mágnesként vonzza a további befektetőket. Jelezte, a március avatás nem jelenti a véglegességet, hiszen a használói mindig új igényeket fogalmaznak majd meg. Balaicz Zoltán polgármester a város nevében köszönte meg, hogy a korszerű, környezettudatos közlekedést szolgáló beruházásoknak Zalaegerszeg lehet a helyszíne. A gazdasági ökoszisztéma, azaz a gyártás, a tesztelés, az egyetemi háttérrel megtámogatott kutatás-fejlesztés lendületet ad a megyeszékhelynek, európai léptékű ipari fejlődést biztosítva. A bokrétaünnep délután szakmai előadásokkal folytatódott.