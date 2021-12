Az ügy kapcsán a Kisalföld megkereste a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészséget is, amely válaszában leírta, hogy hasonló esettel még nem találkoztak, ezért nincs is kialakult gyakorlat az ilyen ügyekre nézve. Sőt, maga az ügy szó is aggályos, mert az állatkínzás mint bűncselekmény csak élő állat esetén merülhet fel. Amennyiben bebizonyosodik, hogy ez esetben is állatkínzás történt, kétéves büntetési tételről beszélhetünk. Különös szenvedés okozása esetén három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető az elkövető.