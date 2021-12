A védekezési szezon április 15-től szeptember 30-ig, 169 napig tartott idén is, és közel tízmilliárd forintos jégkárt sikerült elhárítani, tájékoztatott Sabján Krisztián megyei elnök. Az idei díjazott, Kiricsi Tibor három éve vállalta el, és azóta is szívvel-lélekkel végzi a munkát. A nyugdíjas generátorkezelő elmondta, hogy örül az elismerésnek, és a falubeliek is büszkék a munkájára, hiszen régóta nem volt jég náluk.