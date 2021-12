Délután Steiner Attila és Vigh László megtekintették a búslakpusztai hulladéklerakót is, ahol nemrég kétmilliárd forint értékű fejlesztés valósult meg. Új szelektív válogatócsarnok készült, két optikai válogatót, ballisztikus szeparátort, rostát és szállítószalagokat építettek be, valamint 720 négyzetméteres tárolócsarnok is épült. Emellett két hektáron bővítették a hulladéklerakót.