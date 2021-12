– A Covid terjedése bizonytalanságot, aggodalmakat hozott, miután nem rendezhettük meg tervezett idejében, 2020-ban a kongresszust. Miután már utána vagyunk az eseményeknek, nem mondhatunk mást, mint hogy csodálatos volt az Ég irányunkban, mert adott egy napsütéses, száraz és meleg hetet. Nagyon jó élményekről számolhatnak be mindazok, akik valamilyen módon is részt vettek, hitéleti, liturgikus és kulturális programok rendkívüli gazdagságából válogatva. Számomra nagy élményt jelentett a zárómise és persze az előtte való napon a gyertyás körmenet is. Az eucharisztikus kongresszus légköre jó hangulatot, életérzést, erőt szabadított föl a helyszínen, Budapesten. Nagyon nagy volt az érdeklődés, idős, fiatal és középkorú résztvevők egyaránt voltak. Az valami egészen örvendetes jelenség volt, hogy nevető, derűs, éneklő, imádkozó, ugyanakkor komoly, türelmes, fegyelmezett fiatal közösségek mutatkoztak meg. Ez nem az öregek ünnepe volt, hanem egy élő egyházé. Egy sokat szenvedett egyház új nemzedéke. Ez nem azt jelenti, hogy a régiek nem voltak benne, de egy új nemzedék keresi a maga útját – hittel, örvendezve, fölszabadultan. Aki látta ezeket a fiatalokat, közösségeket, és aki látta a nagyszabású istentiszteleteket, az tanúja lehetett minőségi, szelíd emberi együttléteknek. A kereszténység meg tudta mutatni derűs, szimpatikus, vonzó oldalát, miközben nem volt moralizálás. Az a világ legtermészetesebb dolga, hogy ezzel az életstílussal el lehet érni, hogy megpróbálja követni a fegyelmezett keresztény életet a kívülálló. Ferenc pápa végtelen szimpátiával, szeretettel arról tett tanúságot, hogy nekünk, vezetőknek közel kell állnunk a vezetettjeinkhez, úgy kell szeretnünk őket, mint Isten, Isten pedig gyöngéden szeret. Egyszerűen annyira emberi és mélyen evangéliumi volt, hogy boldoggá és lelkesültté tett bennünket ez a fajta tanítás és ez a fajta bátorítás. Ezt láttam a Zeneakadémia nagytermében, amikor az eucharisztikus szimfóniát hallgattuk, ezt éltem meg, valami hallatlan szabadságban, a bazilika előtt, a Szent István Társulat kiadványainál, ahol jöttek emberek, idős nénik, bácsik, fiatalok, derű, kedvesség, közvetlenség áradt. Mintha Budapesten más típusú emberek laktak-éltek volna ezen a héten. Azt kell mondanom – az idealizálás veszélye mellett is –, hogy ahol a keresztények ott voltak, ott az együttlétnek ez az örvendetes csodája, pozitívuma megtörtént, létrejött. Tartottam attól, hogy az 1938-as emlékek arra inspirálnak bennünket, hogy azokat ismételjük. Nem így lett, a kifejezetten katolikus gondolat – az eucharisztia ünneplése – 2021-ben ökomenikus volt, együtt a protestáns testvéreinkkel, a püspökökkel. Őket külön is fogadta a szentatya, és igen kedves, kellemes találkozó volt. Bennünket, bencéseket – Pannonhalmát – külön is öröm ért, a pápa utalt Pannonhalma ökomenikus tevékenységére, arra, hogy mi az egységet próbáljuk. Igen, ezt tudatosan kell vállalni, a keresztségben mindegyik felekezetben a mi testvéreink a hívek, és nem idegenek. A félelmeim Budapest utcáin, a rendezett istentiszteleteken elillantak, mert szép volt, jó volt, örömteli volt minden. Ahogy odakiáltottak fiatalok, diákjaink, hogy „atya, kérem”, annyira fölszabadult, oldott volt, mintha csak otthon lennénk.