A történtek miatt büntetőeljárás indult, ebben nemrég készült el a vádirat, ebben két fiatal férfi felelősségre vonását indítványozta a Nagykanizsai Járási Ügyészség.

A vádirat lényege szerint az ügyben elsőrendű vádlott, 33 éves nagykanizsai és a másodrendű vádlott, 35 éves miháldi férfi régebb óta barátok, 2021-től pedig közösen kezdtek kábítószereket termeszteni, illetve kábítószereket beszerezni. Ezek részét egymás között elosztották, a többit pedig értékesítették.

A kanizsai férfi 2021 decemberében Hollandiából rendelt kábítószert postai küldeményben, amit azonban a repülőtéri ellenőrzéskor lefoglaltak. Ezt követően az általuk termesztett marihuánából a kanizsai férfi 2022 szeptembere és 2023 júniusa között legalább húsz esetben adott el 1-1 grammnyit, mégpedig kiskorúaknak, valamint ötször felnőtteknek. Ezen kívül két esetben csak azért hiúsult meg az értékesítés, mert a kiskorú vevő elállt a vásárlástól.

Miután a miháldi férfi 2023. június 8-án lebukott, a nagykanizsai társánál tartott kutatáson a rendőrök 25 darab, alufóliába csomagolt, kiadagolt marihuánát, továbbá 28 darab MDMA nevű kábítószert tartalmazó tablettát foglaltak le. Emellett a szakértői vizsgálat amfetamin és marihuána fogyasztását mutatta ki a férfinél, akit ezért letartóztattak.

A vádirat megállapítása szerint a miháldi férfi 2023 májusában és júniusában háromszor adott el marihuánát kiskorúnak, valamint többször értékesített kábítószert kanizsai barátjának és élettársának is.

A rendőrség a miháldi férfi lakásán 2022 novemberében értékesítésre szánt marihuánát és az értékesítéshez szükséges csomagolóanyagokat foglalt le. Pár hónappal később, 2023. február 2-án közúti ellenőrzésen intézkedtek vele szemben, ekkor a ruházatából marihuána került elő. A következő hónap végén, március 30-án ismét felkeresték lakásán a rendőrök, ekkor közel 700 darab cannabismagot, valamint 20 darab cannabispalántát foglaltak le tőle. A férfi fogyasztott is a kábítószerekből: marihuána, amfetamin és kokain is kimutatható volt szervezetéből. Előfordult, hogy bedrogozva ült volán mögé, ez történt 2023. június 8-án, amikor személygépkocsiját Nagykanizsán ellenőrzésre megállították a rendőrök. A vizsgálat amfetamin és marihuána fogyasztását igazolta nála, ekkor a férfit letartóztatták.

A megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője, dr. Németh Eszter közlése szerint a Nagykanizsai Járási Ügyészség a kanizsai férfival szemben kábítószer-kereskedelem bűntette, míg társa ellen kábítószer-kereskedelem bűntette és bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat, melyben pénzbüntetés mellett 5 év fegyházbüntetés kiszabását, valamint a miháldi férfival szemben 1 év járművezetéstől eltiltást is indítványozott.