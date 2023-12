A halálos csapásokhoz vezető konfliktus 2022. október 30-án történt Újudvaron egy Fő utcai háznál. Itt élt két bátyjával az 1978-ban született Cz. Áron, aki közmunkásként, illetve alkalmi munkákból jutott némi keresethez. Három évvel idősebb fivére nem dolgozott, de a harmadik testvér rokkantnyugdíja némi bevételt jelentett számukra. A két munkaképes testvér rendszeresen ivott, az idősebb gyakran követelt pénzt öccsétől, emiatt gyakori volt közöttük az erőszakba torkolló vita. Ez történt 2022. október 30-án délután is, amikor a 44 éves férfi egy liter bort megivott; bátyja pedig négy óra körül ért haza, és ő is ittas volt. Pénzt követelt az öccsétől, ezen összevesztek, amit a fiatalabb megelégelt, és megfenyegette testvérét, ha még egyszer pénzt kér tőle, megöli. Nem üres fenyegetés volt, mert átment a szerszámoskamrába, magához vette a közel egy méter hosszúságú, 14x14x9 centis vasfejű taglózó kalapácsot és visszatért az udvarra. Ott a fivére megint követelőzött, még lépett is az öccse felé, mire ő beváltotta fenyegetését, ököllel közepes erővel a testvére arcába csapott, majd a földre arccal zuhanó bátyja fejére még kétszer nagy erővel a kalapáccsal is lesújtott. A súlyos roncsolásokat okozó ütésektől a bátyja szinte azonnal életét vesztette. Ezután Cz. Áron a közel 130 kilós bátyját a hátsó kertbe húzta, hogy elrejtse, talicskát tolt a holttest mellé, közben kétszer bele is rúgott. Ennek azonban már szemtanúja volt egy utcabeli férfi, aki az ütéseket megelőző vitát is hallotta, odaszaladt a fekvő emberhez, hogy segítsen, majd a látvány miatt értesítette a rendőrséget. A szakértői vélemények szerint az áldozat vérében 2,52-2,69 ezrelék alkoholkoncentráció volt kimutatható, míg a tettesnél 2,6-2,76 ezreléket mértek, ami súlyos fokú alkoholos befolyásoltságot eredményezett.

A védelem az erős felindultságot, a sértetti közrehatást hozta fel érvként; utóbbit az elsőfokú ítélet meghozatalánál figyelembe vették, míg az erős felindultságot nem látták bizonyítottnak.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosabb büntetés kiszabásáért, a vádlott és védője a minősítés megváltoztatásáért és enyhébb büntetés érdekében jelentett be fellebbezést.

Az ügyben másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla az egerszegi törvényszék ítéletét megalapozottnak találta és helybenhagyta, ily módon az jogerős.