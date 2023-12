Legutóbb hétfőn este Iharosberényben fékeztek meg a nagykanizsai hivatásos tűzoltók egy lakóháztüzet, amit az erősen fugahiányos kémény okozhatott. December elején Gellénházán csaptak fel a lángok, ahol egy lakóház kéményében lerakódott korom égett.

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy élni kell az ingyenes kéményseprés lehetőségével, a saját magunk és környezetünk biztonsága érdekében!

A vármegyében évente átlagosan harminc esetben riasztják a tűzoltókat kéménytűzhöz. A beavatkozó tűzoltók legtöbbször kátránnyal és korommal erősen szennyezett kéményekkel találkoznak, amelyek óriási kockázatot jelentenek. Az esetek egy részében csak a lerakódott égéstermék ég ki a kéményből, de sokszor sajnos az egész lakóépület a tűz martalékává válik.

A helytelen tüzelőanyag használat, a tüzelő- és fűtőberendezés mellett éghető anyagok tárolása, a lanyhuló figyelem mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tüzelő- és fűtőberendezésünkből az egész otthonunkat felemésztő, akár halálos kimenetelű tűz induljon.

Kéménytűz leginkább a szilárd tüzelést használó háztartásokban jelentkezik. A fűtési szezonban - a szén-monoxid-mérgezések mellett - éppen az ilyen jellegű tüzek kialakulása jelenti a legnagyobb veszélyt. A kéményekben kialakuló tüzek alapvetően kétféle módon keletkeznek. A kémény belső felületén lerakódott korom izzik, vagy más esetben a kátrány gyullad meg. Mindkét esetben számolni lehet azzal, hogy az így kialakuló tűz az épületszerkezetekre átterjedve komoly károkat okozhat. Egy későn észlelt kéménytűz akár a teljes épület leégéséhez is vezethet, így egy élet munkája válhat a lángok martalékává akár pillanatok alatt.

Leginkább a régebbi építésű épületeknél fordul elő, hogy a kéménytestbe éghető épületszerkezetet, például gerendát vagy szarufát építettek be. Problémát okozhat továbbá a kéménytest repedése, a rosszul csatlakoztatott füstcső, de a tisztítónyílásból hiányzó, vagy a rosszul záródó kéményajtó is. A szakszerű felülvizsgálat a kéményseprő-ipari szakember feladata, de egyszerű szemrevételezéssel is észlelhetőek a fenti hibák vagy hiányosságok.

Emellett erősen ajánlott egy szén-monoxid-, valamint füstérzékelő beszerzése! Ezek az eszközök a készülékek, kályhák, kandallók mellé telepítve idejekorán felismerik a problémát és hangos akusztikus jellel figyelmeztetik a lakókat a bajra! A november 25-ei, szén-monoxidos eset is rávilágított arra, hogy ahol nincs a mérgező gáz felismerésére alkalmas készülék, ott sokkal nagyobb az esélye mérgezésnek, vagy halálesetnek.

Fontos tudni, hogy aki új kéményt létesít, vagy a régit javíttatja, felújítja, átalakítja, az csak akkor vehető használatba, ha azt kéményseprő helyszíni műszaki vizsgálaton látta és engedélyezte. Ez minden égéstermék-elvezetőre, még egy vaskályha falon kivezetett csövére is érvényes. Ugyancsak érdemes kihangsúlyozni, hogy ezeket a munkálatokat csak szakemberekkel végeztessük!Amennyiben szükséges – és erősen ajánljuk is - minden ilyen beavatkozáskor egyeztessünk kéményseprővel, kérjük ki a véleményét, ha nem vagyunk biztosak a kéményekkel kapcsolatban.

2018. január 1-je óta a kéményseprők nem mennek ki automatikusan a családi házakhoz, az ellenőrzésre időpontot kell egyeztetni. Magánszemélyeknek az időpontfoglalás, a kémény ellenőrzése, és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes, éppen ezért éljenek a lehetőséggel!

Lakhelytől függ, hogy kéményseprőcég, vagy a katasztrófavédelem kéményseprői végzik az ingyenes kéményseprést. A https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ weboldalon az ügyfélszolgálat ikonra kattintva irányítószám alapján ki lehet keresni, hogy a katasztrófavédelemnél, vagy valamelyik kéményseprőcégnél kell-e időpontot egyeztetni az ingyenes kéményellenőrzésre. Időpontot ugyanezen a felületen lehet foglalni. Ha valaki jobban szereti a telefonos ügyintézést, a 1818-as telefonszámon foglalhat időpontot. A telefonos menüben a 9-es, majd 1-es nyomógombot kell megnyomni.

Azért, hogy a kéménytüzeket és a szén-monoxid-mérgezés veszélyét elkerüljük, célszerű tehát már most tenni otthonunk biztonságáért. Ha gázzal fűtünk, akkor a kéményt kétévente, ha szilárd tüzelővel, akkor pedig évente érdemes szakemberrel megnézetni.

A társasházakban élőknek nem kell időpontot foglalniuk, oda automatikusan érkeznek a kéményseprők.

(Forrás: katasztrofavedelem.hu)