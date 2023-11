Börtönből intézte a telefonos csalásokat két rab, ügyükben nemrég született vádirat, ennek lényegét dr. Németh Eszter, a megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője ismertette.

E szerint a büntetőügyben elsőrendű vádlott 49 éves budapesti és másodrendű vádlott-társa, egy 37 éves gönyűi férfi 2021 októberében szabadságvesztését töltötte ugyanabban a zárkában a Budapesti Büntetés-végrehajtási Intézetben. Itt határozták el, hogy pénzhez jutnak a zárkájukban engedély nélkül tartott telefonokkal. Véletlenszerűen hívnak fel ismeretleneket, és magukat mobiltelefonszolgáltató munkatársának kiadva, valótlan nyereményjátékra hivatkozva áldozataikat ráveszik, hogy "nyereményük" megszerzéséhez belépjenek az internetbankjukba, és az útmutatásaikat követve pénzt utaljanak az általuk megadott bankszámlára. Ehhez a budapesti férfi telefonon felvette a kapcsolatot távoli ismerősével, egy 22 éves miskolci nővel - így lett ő az ügy harmadrendű vádlottja _, és elkérte tőle a bankszámlaszámát ahhoz, hogy a csalással megszerzett pénzt begyűjthesse. A férfi elárulta ismerősének, hogy a számlájára pénzt kap, amit jelzése elapján vegyen majd fel, cserébe az összegek felét megtarthatja.

A zárkatársak megállapodása alapján a gönyűi férfi 2021. október 19-én felhívott egy telefonszámot, és a Lentiben élő áldozatának azt adta elő, miszerint a mobilszolgáltató egy kérdőív kitöltése kapcsán kisorsolta, és telefonkészüléket, valamint 150 ezer forintot nyert. A pénz utalásához azonban be kell lépnie a netbankjába. A hívott fél ezt meg is tette, majd a gönyűi férfi instrukcióit követve tudtán és akaratán kívül átutalt 361 ezer forintot a miskolci nő bankszámlájára. Mialatt zajlott a telefonbeszélgetés, a budapesti férfi kapcsolatban volt miskolci ismerősével, akit megkért a pénz felvételére.

Két nappal később ugyanezzel a módszerrel egy gyöngyössolymosi áldozatukat csalták lépre, akivel 303 ezer forintot utaltattak át. Ennek megtörténtekor a rabtárs telefonon értesítette a miskolci nőt a pénz érkezéséről, a felvételére kérte őt. A fiatal nő a beérkezett pénzből első alkalommal felvett 355 ezer forintot, majd a későbbiekben megkísérelt hozzájutni a másodjára érkezett összeghez is, ekkor azonban a bank zárolta a számláját, így azt felvenni már nem tudta. A fiatal nő a bűncselekményből származó 664 ezer forintból 177.500,- forintot saját céljaira fordított, a pénz másik felét pedig a budapesti férfi utasítása alapján számára ismeretlen személynek adta át Miskolcon.

A többszörös visszaesőnek számító két férfivel szemben a csalás miatt fegyházbüntetés, míg a nővel szemben a pénzmosás miatt pénzbüntetésre tett indítványt az ügyben vádat emelő Lenti Járási Ügyészség.