Akár otthon, akár a temetőben: ezekre ügyeljünk a gyertyagyújtáskor

Akárcsak az elmúlt napokban, úgy a következőkben is sokan keresik majd fel elhunyt szerettük sírhelyét a zalai temetőkben is. A csapadékos időjárás ellenére továbbra is odafigyelést igényel a gyertyák és mécsesek meggyújtása, otthonainkban csakúgy, mint a sírkertekben, hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem.

A gyertyát vagy mécsest a gyúlékony tárgyaktól távolabb helyezzük el! Forrás: Illusztráció / Shutterstock Fotó: Caterina Trimarchi

Fontos, hogy a temetőkben ügyeljünk arra, hogy tisztítsuk meg a sírhely környezetét a falevelektől, elszáradt koszorúktól és virágoktól!

az újonnan kihelyezett koszorúk és virágok közelébe ne rakjunk mécsest, gyertyát, hiszen azok is könnyen lángra kaphatnak!

csak hőálló mécsestartóban lévő mécsest gyújtsunk meg! A mécsest úgy helyezzük el, hogy a közelében ne legyen semmilyen éghető anyag, és ne tudjon felborulni.

az égő mécsest a sírtól való távozás előtt oltsuk el!

a temetőben kihelyezett hulladékgyűjtőbe ne dobjunk izzó, forró tárgyakat! Otthonainkban figyeljünk arra, hogy ha a gyertyát vagy mécsest egy tűzálló tálra, a gyúlékony tárgyaktól távolabb helyezzük el!

a meggyújtott gyertyát ne hagyjuk felügyelet nélkül!

ablakba lehetőség szerint ne rakjunk gyertyát, mécsest!

ha töklámpást készítettünk, akkor ügyeljenek arra, hogy a lámpás ne tudjon felborulni, és ne legyen a közelében semmi, ami meg tud gyulladni!

akik kültéren helyeznek el töklámpást, abba gyertya és mécses helyett elemes LED izzót tegyenek! Ez akkor sem okoz tüzet, ha a szél száraz faleveleket fúj oda, vagy felborítja a töklámpást! Amennyiben tüzet észlelünk, azonnal tárcsázzuk a 112-es segélyhívó számot és kérjük a tűzoltók segítségét! (Forrás: katasztrofavedelem.hu)

