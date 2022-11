A nyomozás adatai szerint egy 27 éves kerkateskándi férfi 2021. júniusát megelőzően egy közösségi üzenetküldő alkalmazáson keresztül napi rendszerességgel kezdeményezett beszélgetést javarészt 14 év alatti lányokkal. Miután a bizalmukba férkőzött, videochaten keresztül nemi szervét videózva önkielégítést végzett, és közben a lányokat is erre kérte, melynek több kiskorú gyermek eleget is tett. Az elkövető ezekről képernyőképet és videót is készített, amiket a telefonjában tárolt.

A Lenti Rendőrkapitányság nyomozói adatgyűjtést követően elfogták és előállították a gyermekpornográfia és szeméremsértés bűntett elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit, akit gyanúsítottként kihallgattak, majd őrizetbe vétele mellett előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására, amit a Zalaegerszegi Járásbíróság elrendelt.

Forrás: police.hu