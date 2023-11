Ingatlanbazár 1 órája

Ilyen jó áron nem kap házat Zalaszabarban!

A zalai hirdetések közt találtuk azt a házat, amelyet irányáron most 39 millióért hirdetnek, ezért 3 szobát kapunk 95 négyzetméteren, erkéllyel. Két lakóingatlanná is át lehet alakítani, így kiadható az egyik rész, vagyis bevételi forrásként is tudja használni. Tavaly lett teljesen felújítva, így azonnal költözhető. Ha szeretne egy olyan házat, ahova kikapcsolódni jár, ugyanakkor bevételi forrásként is támaszkodna rá, akkor ne késlekedjen, tegyen ajánlatot!

Zaol.hu Zaol.hu

Forrás: ingatlanbazar.hu

“Egyedi lehetőség Zalaszabarban! Gyönyörű természeti környezetben, Zalaszabar egyik legjobb fekvésű részén eladó a képeken is látható, nettó 95 m2 alapterületű családi ház. Forrás: ingatlanbazar.hu Az ingatlan két generáció együttélésére, de akár üzleti/turisztikai célra is alkalmas, hiszen két különálló lakrész is kialakításra került. A tégla építésű ház az elmúlt évben szinte teljesen fel lett újítva: tetőcsere történt

külső szigetelés került a házra

műanyag nyílászárók lettek beépítve

központi fűtés és lapradiátorok, illetve

belső felújítás készült. Forrás: ingatlanbazar.hu A ház fő része egy amerikai konyhás étkezőből, nappaliból, fürdőszobából és két ideális méretű hálószobából áll, míg az udvar felől nyílik egy másik, önálló szoba, saját fürdőszobával. Szintén az udvar felől lehet megközelíteni a kazánházat, ahonnan a vegyes tüzelésű kazán kerengeti a központi fűtést. Forrás: ingatlanbazar.hu A házhoz tartozik egy kellemes méretű, könnyen kezelhető, 1160 m2 nagyságú telek, amelyen kisteherautó, haszonjármű számára is alkalmas könnyűszerkezetes garázs épült új tetővel. Az udvarban mindezeken felül egy kisebb épület is található, alatta pincével. Forrás: ingatlanbazar.hu A közművek közül a villany, víz és csatorna lett bekötve, a gáz igény esetén az utcáról beköthető. A környéken megtalálható óvoda, iskola, önkormányzat, orvosi rendelő ls több bolt is. Forrás: ingatlanbazar.hu A környék turisták által kedvelt célpontjai a közelben: Zobori Élmény Park: 600 m

Kányaváry Borbirtok: 1100 m

Kis- Balatoni horgászparadicsom 5 km

Kis- Balaton látogatóközpont 15 km

Zalakaros termálfürdő 9 km

Hévíz 19 km

Keszthely 20 km Forrás: ingatlanbazar.hu Az ár irányár, tegyen rá ajánlatot! Az ingatlan per- és tehermentes, a tulajdoni viszonyai rendezettek, gyakorlatilag azonnal birtokba vehető.“[...] Forrás: ingatlanbazar.hu Forrás: ingatlanbazar.hu További remek ajánlatokért keresse az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában, javítás vagy módosítás nélkül közöljük.

Ezek is érdekelhetik