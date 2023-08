Balogh László elmondta: az elmúlt pár évben a jelenlegi kormányzat több alkalommal is jelentős mértékben, összességében már közel 3 milliárd forinttal támogatta Nagykanizsát.

– Így volt ez két évvel ezelőtt is, amikor egy 588 millió forintos kormányzati fejlesztési támogatás érkezett a városba – mondta a polgármester. – Sajnos azonban ennek a kormányzati támogatásnak a felhasználása jelentős akadályokba ütközött, hiszen a közgyűlési többséggel rendelkező baloldali ÉVE-frakció folyamatosan hátráltatta a pénz mihamarabbi elköltését. Ami gyakorlatilag a támogatás felhasználását is veszélyeztette, hisz annak határideje ez év végén lejár. Éppen ezért örömteli fejlemény az, hogy minden nehézség ellenére hamarosan számos új fejlesztés megvalósulása kezdődhet meg Nagykanizsán ebből a pénzből. Mindezek alapján közlekedési fejlesztések, út- és járdafelújítások, csapadékvíz-elvezetés kiépítése, valamint intézményi felújítások valósulhatnak meg városunkban. Az összes most megvalósuló fejlesztés egy újabb lépcsőfoka és bizonyítéka annak, hogy mi, a kanizsai Fidesz-frakció, a kormányzattal együttműködve, sikeresen dolgozunk Nagykanizsa fejlődése érdekében.

Bizzer András alpolgármester azt is hozzátette: a számokból világosan látszik, hogy az egyedi kormányzati támogatások és az évente megjelenő plusz állami normatívatámogatások összege bőven meghaladja azokat a bevételkieséseket, amelyek bizonyos adóbevétel-átcsoportosítások és a szolidaritási adó mértékének változása miatt keletkeztek a város költségvetésében. Tehát a mérleg mindenképpen pozitív, a kormányzat nem elvonja a pénzeket Nagykanizsától, ahogy azt hamis módon hangoztatja a baloldali ÉVE-frakció, hanem pont ellenkezőleg, jelentős összegekkel támogatta és támogatja Nagykanizsa fejlődését.