Itt az ideje az első kezelésnek a nyugati dióburok-fúrólégy ellen. A jó hír, hogy az elmúlt év időjárása nem kedvezett a kártevőnek, ráadásul sokan felkészülten is várták, ezért a korábbi évekhez képest gyéren fordult elő. Ez pedig kedvezően hatott a termésre is, amelynek jelentős része az ezt megelőző években elpusztult a rovar kártétele miatt.

Szabó Béla: - A növényvédőszeres védekezés mellett fontos teendő a fertőzött, lehullott dió mielőbbi összegyűjtése és megsemmisítése, ezzel akadályozva meg a lárvák földbe kerülését, áttelelését.

Fotó: A szerző

Mindezt Szabó Béla, a Zala Vármegyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának vezetője mondta el érdeklődésünkre.

A tavalyi tartósan száraz időben a talaj felső rétege kiszáradt, kemény lett, és ez megakadályozhatta, hogy a talajban báb alakban áttelelő legyek kifejlődjenek, magyarázta az osztályvezető.

A nyugati dióburok-fúrólégy az USA és Mexikó területéről származik, és a ‘80-as évek elején jelent meg először Európában. Hazánkban pedig 2011-ben Kőszeg körzetében azonosították először, míg Zalában az első példányai 2015-ben kerültek csapdába.

A mostani megfigyelések azt mutatják, hogy már megjelent a rovar, ugyanis július közepétől kezdődött a rajzása. Párzás után a légy több száz tojást rak le a zöld diók burkára, illetve a héjuk alá, és az egy-egy dióban kikelő tucatnyi nyű aztán feléli a környezetét, a héjat. Bár nem jutnak a csonthéjon belülre, a rágásuk miatt először barna foltok jelennek meg a burkon, aztán elindul a rothadás, a termésburok elfeketedik, és a csonthéjat is lemoshatatlanul megfesti. A fertőzött dió nem fejlődik rendesen, burka ráncosodik és lehullik. Ez hasonló a baktériumos betegséghez, de a baj igazi okát elárulja a nyüvek jelenléte. Ezért a növényvédőszeres védekezés mellett fontos teendő a fertőzött, lehullott dió mielőbbi összegyűjtése és megsemmisítése, ezzel akadályozva meg a lárvák földbe kerülését, áttelelését.

Az imágó (a kifejlett, ivarérett szárnyas rovar) rajzása július elejétől akár októberig is eltarthat, ezalatt folyamatos a tojásrakás, míg az első stádiumú lárvák augusztus elejétől jelennek meg. Mindez kijelöli a védekezés időszakát is.

A július közepén, végén végrehajtandó megelőző első permetezés után a további védekezéseket augusztus közepéig célszerű végrehajtani az erre a célra engedélyezett és hatékony, hosszabb-rövidebb hatású rovarölő szerek bevetésével, időről időre megismételve a beavatkozást. A permetezés hatékonyságát növeli, ha a légy számára vonzó csalogató anyaggal keverve szórják ki a rovarölő szert. Ez a csalogatós módszer hatékonyabbá teszi a védekezést és a felhasználandó növényvédő szer mennyisége is csökkenthető.