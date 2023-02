- Azt tapasztalhattuk az elmúlt években, hogy a gazdasági kormányzat intenzíven használja az adórendszert gazdaság- és társadalompolitikai céljainak eléréséhez. Így volt ez 2022-ben a gyermeket nevelő családok adó-visszatérítésénél, valamint a kata adózás magánszemély vevőkkel rendelkező főállású egyéni vállalkozókra korlátozásakor is. 2023 elején azt mondhatjuk, hogy a kisvállalkozásokat, kisadózókat érintő legfontosabb változásokat tulajdonképpen már 2021-2022 folyamán megismerhettük, ugyanis a kata szabályai mellett az átalányadózás mai rendszere sem 2023. január 1-jétől alakult ki. Az új év legjelentősebb változása a kisvállalkozók számára így a minimálbér és a garantált bérminimum szintjének emelkedése és a helyi iparűzési adó új egyszerűsített szabályai – mondta a szakember.

- Sokakat érint az iparűzési adó. Milyen mértékű változásokra kell figyelni a kötelezettek körében?

- Igazából minden vállalkozót érint az iparűzési adó. Az elmúlt két évben, 2021-ben és 2022-ben 1 százalékban maximálta ennek mértékét a jogalkotó, a koronavírus-járvány gazdasági következményeinek enyhítése végett. Az általános szabály szerint az adómérték legfeljebb 2 százalék lehet, a pontos százalékot az önkormányzat határozhatja meg ennek a felső korlátnak figyelembe vételével helyi rendeletében. Az önkormányzat adhat adómentességet is, így a legalacsonyabb bevétellel rendelkező (induló, mellékfoglalkozású) vállalkozások adómentesek is lehetnek akár.

Dr. Császár Zoltán hozzátette: úgy tűnik, hogy a jogalkotó sikeresnek ítélte azt a tételes adózási megoldást a helyi iparűzési adó területén is, ami a kata adózás korábbi időszakában ugyancsak választható volt. Egy katás vállalkozó ugyanis dönthetett úgy, hogy az adó és az adóelőlegek összegének levezetése, részletes kiszámítása helyett (általában 2 százalékos adómértékkel számolva) évi 50.000 forint két részletben történő megfizetését választja. Ez egyszerű volt mindenkinek, mivel egy előre ismert, alátámasztást nem igénylő összeget kellett megfizetni.

Dr. Császár Zoltán adószakértő tájékoztatta lapunkat a változásokról.

Forrás: ZH

A 2023-tól hatályos új szabály mindazon adóalany – kataalany, átalányadózó egyéni vállalkozó, egyéb vállalkozás – számára választható, akinek/amelynek éves bevétele az adóévben (12 hónapnál rövidebb adóév esetén időarányosítva) nem haladja meg a 25 millió forintot (kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózónál a 120 milliót). Ezen a kisvállalkozónak nevezett csoporton belül három csoportot képez a jogszabály: az évi legfeljebb 12 millió forint bevételt szerző adózók esetében 2,5 millió forint fix adóalap után 50 000 forint lehet az éves helyi iparűzési adó; az évi 12–18 millió forint közti bevételre szert tevő adózóknál 6 millió forint fix adóalap után 120 000 forint; az évi 18–25 millió forint közti bevételt szerző adózóknál 8,5 millió forint fix adóalap után 170 000 forint.

– Ha valahol a helyi ipar­űzési adó mértéke kisebb 2 százaléknál, akkor ott az adó összege is alacsonyabb lesz ennél. Sőt, előfordulhat az is, hogy egy 12 millió forint alatti bevétellel rendelkező adózó adómentességet élvezhet arra tekintettel, hogy az önkormányzat 2,5 millió forintig vezette be az adómentességet – összegezte a szakember.

– Meghosszabbították 2024. december 31-ig az új lakóingatlanok 5 százalékos kedvezményes adómértékét. Mit jelent ez a gyakorlatban?

– Sokan várták ezt az intézkedést, ingatlanfejlesztők és új lakásra vágyók is, hiszen a tavalyi általános infláció és azon belül is az építőanyagok árának drasztikus emelkedése 5 százalékos adó mellett is drágulást eredményezett, az áfamérték növekedése pedig bizonyára további azonnali emelkedést okozott volna. Az 5 százalékos adómérték megmaradása egyaránt jó a vevőknek és az építőiparnak is, mert szélesebb maradhat a lakossági kereslet, erre pedig az egyes állami-önkormányzati beruházások elhalasztása miatt nagy szüksége van a szektornak.

– Szélesedett az átalányadó választásának lehetősége idén januártól, s egyszerűsödtek az adminisztrációs terhek. Ez mit jelent pontosan?

– Az adminisztrációs teher olyan szempontból valóban egyszerűsödött, hogy kevesebb alkalommal kell bevallást beadni. Viszont ez a néhány bevallás összetettebb lesz, ezért célszerű adózási szakember segítségét igénybe vennie az átalányadózóknak. A negyedéves fizetési kötelezettség miatt érdemes figyelni arra, hogy a periódus harmadik hónapjának végére is megmaradjon a teljes negyedévi adófizetési kötelezettség fedezete. Fegyelmezett gazdálkodást, tudatosságot igényel tehát az adminisztratív lazítás, különösen a kisebb forgalmat lebonyolító átalányadózó vállalkozásoknál. Érdemes lehet tehát továbbra is hónapról hónapra számolni.

Az adótanácsadó végül a legfontosabb határidőkre hívta fel a figyelmet. Elsőként a kataalanyoknak kell adatot szolgáltatniuk a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. közti bevételeikről, adott esetben megfizetve az értékhatár feletti bevételeket terhelő 40 százalékos adót is február 25-ig.

A helyi adók és adóelőlegek első részletét március 15-ig kell megfizetni, csakúgy, mint a gépjárműadó első felét. Nem adó ugyan, de szintén kötelező megfizetni a vállalkozások 5000 forintos éves kamarai hozzájárulását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának március 31-ig. Már benyújthatók a 2022-es személyijövedelemadó-bevallások; akinek visszaigényelhető adója van, annak érdemes mielőbb cselekednie. Az adóhatóság által készített tervezet már­cius 15-től tekinthető meg, az SZJA-bevallás benyújtásának határideje pedig idén május 22., hétfő – mondta dr. Császár Zoltán.