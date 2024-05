Az elkészült, költözködés előtt álló épületet a Zalai Hírlap 1981. augusztus 30-ai lapszáma mutatta be. „A zalaegerszegi városközpont jól ismert csipkeházainak szomszédságában egy kívülről szerénynek ható, sokablakos épület a Tudomány és Technika Háza, amit a Magyar Nemzeti Bank, az Állami Biztosító, a Hazafias Népfront, a PM Bevételi Igazgatóság, a Vöröskereszt, a TIT, az MTSZ, a Magyar Közgazdaság Társaság megyei, városi és járási szervezetei építtettek. (..) A négyemeletes palotában vagy négyszáz iroda, tanácskozóterem, raktár és teakonyha található, valamint számos különleges helyiség. A tágas, világos lépcsőházból nyíló első emeleten vasrácsos ajtó hívja fel a figyelmet, hogy itt kezdődnek a Magyar Nemzeti Bank Zala megyei Igazgatóságának helyiségei. Az ügyfélfogadó terem falára nemes faburkolat került. Berendezésén még dolgoznak, egyelőre csak az ügyfélrészleg vezetőjének kalickája kész. Nagyon jól mutat a vörös erezetű, fehér kubai márványból rakott padozat. Benéztünk a „süket” szobába is, ahol a könyvelőgépek zaját NDK-beli hangszigetelő burkolat nyeli majd el. Néhány lépéssel odébb, mint érdekességet mutatják az NSZK-ból vásárolt 3,5 tonna súlyú, ajtóval lezárt trezort. Most még bemehetünk, a kitűnő csapágyakon forgó ajtót egy ujjal nyitják ki. Később nyilvánvalóan nehezebb lesz bejutni a páncélterembe. Ezt az ajtón levő három kulcslyuk helye, illetve a falakba köröskörül több rétegben bebetonozott acélrács, meg még ki tudja, milyen más biztonsági berendezés mutatja.(…) Bekukkantunk egy-két banki irodába is, melyek a ház teljes déli szárnyát elfoglalják. Nem tudom, tréfának szánták-e kísérőim, hogy a falakat borító tapéta beosztást is jelez. A fontosabb beosztású vezetők szobáiban textiltapéta van, a többiben sima, egyszerű.” (részlet a tudósításból)

