Osvald Bálint, a nagyközség művelődési házának igazgatója a családi nappal egybekötött megnyitón elmondta, dr. Kalmár Zsuzsanna, a Testnevelési Egyetem docense, a torna, ritmikus gimnasztika, tánc és aerobik tanszék s emellett a női tornász válogatott vezetője, aki ötvenszeres válogatott, korábbi szövetségi kapitány, többszörös Európa- és világbajnoki résztvevő – nemcsak sportolóként, hanem bíróként is. Ám nemcsak ebbéli „szerepeiben”, hanem gyűjtőként is figyelemre méltó, hiszen negyedszázada beleszeretett a bohócbabákba, s ez a kötődés azóta is megmaradt.

A barátság e kiállításban ölt most testet, b-j: Pali Róbert és dr. Kalmár Zsuzsanna

Fotó: Péter B. Árpád

Pali Róbert, Vonyarcvashegy polgármestere úgy fogalmazott: az elmúlt időszakban megújult a művelődési ház, „ám ez semmit sem érne, ha nem hallanánk itt gyerekzsivajt, mint most is. A lényeg, hogy élet legyen e falak között, hiszen így épül a közösség, a település”.

– Nálunk a jó szándék párosul a fizikai, szellemi tudással, a tapasztalati és kapcsolati tőkével. Dr. Kalmár Zsuzsanna, ahol csak teheti, segít nekünk, közbenjár értünk, én pedig tanulok tőle, az élet minden területén – szögezte le Pali Róbert, aki arról is beszélt, ezt az időszaki tárlatot a későbbiekben megpróbálják állandó kiállításként kínálni a helybélieknek s az ide látogatóknak, s ez ügyben Keszthellyel is együttműködnek a jövőben.

A gyerekeket s szüleiket élménydús családi nap is várta a tárlat megnyitásakor

Fotó: Péter B. Árpád

Dr. Kalmár Zsuzsanna elárulta, a sport mellett olykor a hóbortjának, hobbijának is élt, bárhol járt a világban. Így gyarapodott 26 év alatt a bohócbabagyűjteménye, amely mostanra kinőtte az otthonát.

– Párat már elajándékoztam érdeklődő, lelkes gyerekeknek, családoknak, s persze a gyűjtést folytatom, hiszen így már lesz helye az új babáknak. Egyébként az első „meglátni és megszeretni”-élmény volt, amivel lavina indult el: bárhol is jártam a világban, onnan hoztam egy-egy, vagy éppen több bohócot. Mindegyikükhöz valamilyen élmény fűződik, ezért órákig tudok mesélni róluk. Öröm számomra, hogy Vonyarcvashegyen találtak új otthonra – fogalmazott dr. Kalmár Zsuzsanna.