Az idén, egy hónappal korábban, március 30-án fotóztam a bokrot virágpompájában, amely április elejére már el is hullatta virágait. A babarózsa Kínából származik, s a rózsafélék családjába tartozó, lombhullató cserje. Sokan kérdezik, mi kell ahhoz, hogy évről évre ilyen szépen virágozzon? Alapvető, hogy várjunk a metszésével a virágzás végéig, s az elvirágzott vesszőket vágjuk vissza az alsó, zölden kihajtó rügyekig. Így a bokor erős, új hajtásokat hoz, amelyek a következő évben ismét gazdagon virágoznak. Könnyen szaporíthatjuk is, ha az így levágott hajtásokat bedugjuk a földbe, azok nagy eséllyel meggyökeresednek. A kora tavasszal levágott ágak kinyílnak a vázában is.