A villámgyors halászsas három nap alatt repült Nagykanizsáról Málta mellé

Ritkaságszámba menő madármegfigyeléről számolt be honlapján a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság. Tavaszi és őszi madárvonuláskor többször láttak már halászsast, a mostani észlelés azonban különleges, mert a madár rendkívül hosszú, és pontosan követhető utat járt be, Nagykanizsa környékét is érintve.

Jeladós, színes gyűrűs halászsas Fotó: Schneidler Viktor/BfNPI

2023. november 21-én, Nagykanizsa környékén dr. Lőkkös Andor természetvédelmi őrrel figyelte meg a cikk írója, Schneidler Viktor a színes gyűrűvel és napelemes jeladóval ellátott halászsast. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Madárgyűrűzési Központjából kaptak tájékoztatást a leolvasott adatok alapján a madárról. Kiderült, hogy 2023. június 26-án, ÉK-Németországban található Wendisch Waren település melletti 3 fiókás fészekben gyűrűzték az ottani szakemberek. A jeladó szerint Nagykanizsa mellett tartózkodott 2023. november 15. és december 2. között. A gyűrűzése és Nagykanizsára érkezése között majdnem 5 hónap telt el, és légvonalban mérve 869 kilométert tett meg. A sasnak jeladója is volt, így azt is tudni lehet, hogy milyen útvonalat járt be. A jeladós halászsas útja a jeladó felszerelésétől Szicíliáig

Forrás: Christof Herrmann, Beringungszentrale Hiddensee, Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie MV Repülési teljesítményét tekintve figyelemre méltó, hogy tőlünk december 2-án indulva három nap alatt lerepült Málta mellé, ami légvonalban 1200 km! A kapott adatokért köszönet mondtak az MME Monitoring és Madárgyűrűzési Központnak, és a németországi Beringungszentrale Hiddensee-nek.

