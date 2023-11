Többször adtunk hírt lapunkban ősszel virágzó cseresznyékről, meggyekről. A csácsi állatsimogató kertjében arra hívták fel a figyelmünket, hogy a már részben lehullott idei levélzet után, a nyári almafa egy része újra rügyezik, virágokat hoz, sőt, a fán sok kis alma is nő, egy részük pirosodik. Sőt, olyan kis almák is vannak az ágakon, amelyek nagysága eléri a kisebb citromét, s szépen ragyognak a napfényben. Ha továbbra is ilyen napos és meleg marad a november, lassan megkóstolhatók is lesznek.