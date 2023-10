- Nagy hagyománya van Nagykutason a közösségi sütés-főzésnek, 2015-től szervezünk rétesfesztiválokat, anno külön rendezvényként kezdtük. Nagy sikere volt magának a finomságok készítésének is, a közös elfogyasztásának nemkülönben. Négy éve rétessütéssel kezdjük a szüreti vigasságokat, így a felvonulás után az egytálétel mellett süteménnyel is megvendégelhetjük a résztvevőket - magyarázta Ferencné Baumgartner Éva polgármester.

Minden utcát végigjárta a felvonulók menete

Fotó: Fincza Zsuzsa

- A fesztivál ezzel nem veszített az értékéből, ugyanolyan jó hangulatú rendezvény, mint önállóan volt, külön haszna, hogy egyre több fiatal "lábatlankodik" az asztalok körül, hogy ellesse a hagyományos szüreti étek készítésének titkait - tette hozzá dr. Marótiné Diószegi Erzsébet, a nagykutasi bibliotéka vezetője, aki Imre Vanda közművelődés szervezővel karöltve ezúttal is lelkes szervezője volt a szüreti vigadalomnak. - Szerencsére számíthatunk egy 15 fős aktív csapatra, velük készült a dekoráció, segítettek a sütésben, főzésben, a szervezésben. Az idén is megtisztelte rendezvényünket a szomszédos Andrásfa rétessütésben is jártas Tőzike Dalköre, s mint mindig, az Alma 2000 Kft. most is mellénk állt, rendezvényeinkhez tőlük kapjuk gyümölcsöt, a nyáron küldött cseresznyét lefagyasztottuk, s milyen jól jött az most a rétesbe! - említette dicsérően a könyvtáros.

"Közhírré tétetik! - Bödör Bence kisbíró a hirdetményt felolvasva minden megállóban meghívta "mulatni" a falu népét

Fotó: Fincza Zsuzsa

Bizony szerencséjük van a nagykutasiaknak a területükön gazdálkodó sikeres társasággal, a szüreti felvonulásra nemcsak a "kisvonattá" alakított traktor vontatású ládaszállító kocsisort adták kölcsön, hanem "masinisztát" is biztosítottak hozzá. Cseh Csaba alpolgármester a kerti kistraktorjához, Kónya László kovács az 1958-ban gyártott veterán Dutrájához kötött feldíszített pótkocsit, s szállította vele a felvonulókat, de akadt több "háztáji szekér" és modern, drága nagytraktor is a menetben, s csatakoztak a csapathoz Egervárról Tóth Ágnes vezetésével a Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők egyesületének képviselői is. A hosszú sor élén Baumgartner József szállította Bödör Bálint és Horváth Szonja személyében az "elöljárókat": a bírót és bírónét, valamint Bödör Bence kisbírót, aki a sűrű dobpergés közepette szüreti bálba invitálta a falu népét.

Kónya László az idén is szüreti díszbe öltöztette a veterán Dutráját

Fotó: Fincza Zsuzsa

A felvonulók, hogy ne hagyjanak ki egyetlen utcácskát sem, erdei, mezei utakon is körbezötyögték a települést, gyakran megálltak, hiszen a házak előtt több helyen terített asztallal, süteménnyel, pogácsával, s nem utolsó sorban pálinkával és borral kínálták a menetet. Viszonzásként ők is megkóstolhatták a felvonulók borát és a rétesfesztiválon készült pogácsát, amivel Kovács Enikő és Preisz Szilvia kínálta a kapuba kiálló érdeklődőket.

Kovács Enikő, Imre Vanda és Ferenczné Baumgartner Éva polgármester a fesztiválon sütött rétesek kínálatával

Fotó: Fincza Zsuzsa

Úgy két és fél óra vonulás után visszaérve a faluházban terített asztal, majd a szüreti bál előtt vidám műsor szórakoztatta Nagykutas apraját és nagyját, akik az idén is szép számmal elfogadták a szervezők meghívását.